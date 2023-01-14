الجزائر تفتتح كأس الأمم الأفريقية للمحليين بالفوز على ليبيا

استهل منتخب الجزائر صاحب الضيافة مشواره في بطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين بالفوز على نظيره الليبي، بهدف دون رد ضمن منافسات المجموعة الأولى، مساء الجمعة.

وخلال المباراة التي أقيمت على ملعب نيلسون مانديلا" في افتتاح البطولة فاز منتخب الجزائر، بهدف من ركلة جزاء.

وجاء هدف الجزائر بوساطة أيمن محيوس في الدقيقة 57 من ركلة جزاء، احتسبت بعد قيام حارس منتخب ليبيا معاذ اللافي بعرقلة أيمن محيوس مهاجم الجزائر داخل منطقة الجزاء.