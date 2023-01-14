الجزائر تفتتح كأس الأمم الأفريقية للمحليين بالفوز على ليبيا
استهل منتخب الجزائر صاحب الضيافة مشواره في بطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين بالفوز على نظيره الليبي، بهدف دون رد ضمن منافسات المجموعة الأولى، مساء الجمعة.
وخلال المباراة التي أقيمت على ملعب نيلسون مانديلا" في افتتاح البطولة فاز منتخب الجزائر، بهدف من ركلة جزاء.
وجاء هدف الجزائر بوساطة أيمن محيوس في الدقيقة 57 من ركلة جزاء، احتسبت بعد قيام حارس منتخب ليبيا معاذ اللافي بعرقلة أيمن محيوس مهاجم الجزائر داخل منطقة الجزاء.
وتحتضن الجزائر بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين 2022، خلال الفترة بين 13 يناير/ كانون الثاني الحالي، وحتى 4 فبراير/ شباط المقبل.
وتقابل المنتخبان على صعيد منافسات كأس الأمم الأفريقية للاعبين المحليين 4 مرات.
كما تقابلا في تصفيات البطولة لنسخة 2011 وفاز منتخب الجزائر بنتيجة 11/0 ثم فاز منتخب ليبيا بنتيجة 2/1.
وتقابلا أيضا في تصفيات نسخة 2018 وفاز منتخب ليبيا بنتيجة 2/1 وتعادلا بنتيجة 1/1.
وسبق أن فاز منتخب ليبيا باللقب في نسخة 2014 بينما لم يفز منتخب الجزائر بلقب هذه البطولة من قبل.