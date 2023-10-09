ترتيب الدوري الإسباني: برشلونة يواصل نزيف النقاط بالتعادل أمام غرناطة (فيديو)
خطف برشلونة تعادلا صعبا مع مضيفه غرناطة 2 - 2، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
رفع برشلونة رصيده إلى 21 نقطة ليحتل المركز الثالث بفارق نقطة خلف جيرونا صاحب المركز الثاني، وثلاث نقاط خلف المتصدر ريال مدريد.
تقدم غرناطة بعد مرور 17 ثانية فقط عن طريق برايان زاراغوزا، والذي أضاف بدوره الهدف الثاني في الدقيقة 29.
وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، سجل لامين يامال الهدف الأول لبرشلونة.
أدرك سيرجي روبيرتو التعادل للفريق الكتالوني في الدقيقة 85.
ورفع برشلونة رصيده إلى 21 نقطة ليحتل المركز الثالث بفارق نقطة خلف جيرونا صاحب المركز الثاني، وثلاث نقاط خلف المتصدر ريال مدريد.
على الجانب الأخر، رفع غرناطة رصيده إلى ست نقاط في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإسباني: