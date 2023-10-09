ترتيب الدوري الإسباني: برشلونة يواصل نزيف النقاط بالتعادل أمام غرناطة (فيديو)

تقدم غرناطة بعد مرور 17 ثانية فقط عن طريق برايان زاراغوزا، والذي أضاف بدوره الهدف الثاني في الدقيقة 29.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، سجل لامين يامال الهدف الأول لبرشلونة.

أدرك سيرجي روبيرتو التعادل للفريق الكتالوني في الدقيقة 85.