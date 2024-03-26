حقيقة اتفاق الاتحاد التونسي مع بروس لتدريب نسور قرطاج

كشف المدير الفني المؤقت للاتحاد التونسي لكرة القدم بلحسن مالوش أن البلجيكي هوغو بروس، المدرب الحالي لمنتخب جنوب إفريقيا يوجد ضمن قائمة موسعة من المدربين الذين تتولّى الإدارة الفنية دراسة ملفات سيرتهم الذاتية قبل بدء المفاوضات معهم من قبل لجنة خاصة صلب الاتحاد التونسي لكرة القدم.

وأقال الاتحاد التونسي لكرة القدم مدرب منتخب نسور قرطاج جلال القادري منذ نهاية مشاركة المنتخب في كأس أمم أفريقيا 2024 في كوت ديفوار، خلال أواخر يناير الماضي، فيما بدأ بالبحث عن مدرب جديد للإشراف على المنتخب في تصفيات كأس العالم 2026.

وفي فبراير الماضي، أعلن الاتحاد تعيين المدربين منتصر الوحيشي وأنيس البوسعيدي للإشراف مؤقتًا على الجهاز الفني لنسور قرطاج قبل الاتفاق مع مدرب جديد.

وقال بلحسن مالوش، الذي تم تعيينه، في يناير الماضي، للإشراف على الإدارة الفنية واللجنة المكلفة بالتفاوض مع المدرب الجديد، في تصريحات لإذاعة "إي أف أم" الخاصة، إن "هوغو بروس أبدى رغبته في تدريب منتخبنا لكن إلغاء أعمال الجمعية العمومية للاتحاد التونسي لانتخاب مجلس إدارة ورئيس جديد بعثر الأوراق ودفع بروس للابتعاد خاصة أنه كان ينتظر توضح الرؤية بخصوص الرئيس الجديد للاتحاد."

وتابع بلحسن مالوش إن آخر الاتصالات مع هوغو بروس كانت، يوم 10 مارس الجاري، لكنها لم تفضِ إلى اتفاق طالما أن الوضع الإداري لاتحاد الكرة التونسي ما يزال غامضًا."

وينتظر أن ينهي الاتحاد التونسي لكرة القدم الجدل بخصوص الجهاز الفني لنسور قرطاج قبل شهر مايو المقبل، عندما يستأنف التصفيات الأفريقية لكأس العالم 2026.

وسبق للبلجيكي هوغو بروس الذي خاض الجزء الأكبر من مسيرته في تدريب أندية محلية، أن درب منتخب الكاميرون، بين عامي 2016 و2017، وتُوّج معه بكأس أمم أفريقيا 2017، وفي مايو 2021 تسلّم مقاليد تدريب منتخب جنوب أفريقيا وبلغ معه المركز الثالث لكأس أمم أفريقيا 2024.