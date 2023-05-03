ترتيب الدوري الإسباني: ريال مدريد يسقط أمام سوسيداد ويُقرب برشلونة من اللقب

وتجمد رصيد ريال مدريد عند 68 نقطة في المركز الثاني وبات مهددا بالتراجع الى المركز الثالث في حال فوز جاره أتلتيكو مدريد على ضيفه قادش الأربعاء.

فيما عزز ريال سوسييداد حظوظه في الظفر بالبطاقة الرابعة الاخيرة المؤهلة الى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعدما عزز موقعه في المركز الرابع برصيد 61 نقطة بفارق ثماني نقاط مؤقتا أمام مطارده فياريال الخامس والذي يحل ضيفا على فالنسيا يوم الأربعاء أيضا.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإسباني: