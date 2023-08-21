رئيس الاتحاد الإسباني يواجه انتقادات كبيرة بعد لقطة تقبيله للاعبة جينيفر هيرموسو (فيديو)
أثار لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عاصفة من الانتقادات ضده بسبب لقطة تقبيله للاعبة خط الوسط الإسبانية، جينيفر هيرموسو، خلال مراسم تتويج المنتخب الفائز بلقب كأس العالم للسيدات، يوم الأحد.
وتم تداول اللقطة بشكل مكثف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قام روبياليس باحتضان اللاعبة جينيفر هيرموسو على منصة تسليم الميداليات ثم تقبيلها.
وسجلت القائدة أولغا كارمونا هدفا في الشوط الأول لتقود إسبانيا للفوز بكأس العالم لكرة القدم للسيدات للمرة الأولى بتغلبها 1-صفر على إنجلترا، يوم الأحد.
وتم تداول مقطع فيديو بعد المباراة لجينيفر، خلال بث مباشر على "إنستغرام"، وهي ترد على الجدل المثار، قائلة: "لم يعجبني ذلك"، رغم أنها كانت تضحك وهي تتحدث.
قبل أن توضح "هيرموسو" في تصريحات نقلها الاتحاد الاسباني لوكالة الأنباء الفرنسية: "كان تصرفا عفويا تماما متبادلا بسبب الفرح الهائل الذي يجلبه الفوز بكأس العالم".
وأضافت: "الرئيس وأنا لدينا علاقة جيدة، وسلوكه معنا جميعا كان رائعا وكانت بادرة طبيعية من المودة والامتنان.. لقد فزنا بكأس العالم ولن نبتعد عما هو مهم".
رد روبياليس
وردا على سؤال من "راديو ماركا" عن حادثة هيرموسو، قال روبياليس: "القبلة مع جيني؟ هناك أغبياء في كل مكان، عندما يكون لدى شخصين لحظة من المودة لا أهمية لها، لا يمكننا أن نستمع لهذا الهراء، نحن أبطال وأنا سأبقى مع ذلك".
فيما قال ألبرتو أورتيغا من صحيفة El Confidencial الإسبانية عبر منصة "إكس"، تعليقا على اللقطة: "أخذ روبياليس الكأس من اللاعبين لمنحه للملكة ليتيسيا وتقبيل جينيفر هيرموسو على فمها أمر مثير للاشمئزاز، هذا دليل جديد على الحاجة إلى أن تكون مركز الاهتمام، وأن تكون بطل الرواية عندما لا يحين دورك".
فيما وصف كولين ميلار، الصحفي في صحيفة "ديلي ميرور"، الذي يكتب عن كرة القدم الأوروبية للصحيفة البريطانية، سلوك روبياليس بأنه "غير مقبول".
وأشار: "يصنف بروتوكول الاتحاد الإسباني لكرة القدم (القبلات القسرية) على أنها (سلوك غير مقبول له عواقب فورية)".