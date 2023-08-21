رئيس الاتحاد الإسباني يواجه انتقادات كبيرة بعد لقطة تقبيله للاعبة جينيفر هيرموسو (فيديو)

وسجلت القائدة أولغا كارمونا هدفا في الشوط الأول لتقود إسبانيا للفوز بكأس العالم لكرة القدم للسيدات للمرة الأولى بتغلبها 1-صفر على إنجلترا، يوم الأحد.

وتم تداول مقطع فيديو بعد المباراة لجينيفر، خلال بث مباشر على "إنستغرام"، وهي ترد على الجدل المثار، قائلة: "لم يعجبني ذلك"، رغم أنها كانت تضحك وهي تتحدث.

قبل أن توضح "هيرموسو" في تصريحات نقلها الاتحاد الاسباني لوكالة الأنباء الفرنسية: "كان تصرفا عفويا تماما متبادلا بسبب الفرح الهائل الذي يجلبه الفوز بكأس العالم".

وأضافت: "الرئيس وأنا لدينا علاقة جيدة، وسلوكه معنا جميعا كان رائعا وكانت بادرة طبيعية من المودة والامتنان.. لقد فزنا بكأس العالم ولن نبتعد عما هو مهم".