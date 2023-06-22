حصلوا على طماطم بمقدار أوزانهم.. تكريم مثير للثلاثي نافاس وفابيان وغافي (فيديو)

وتُوج منتخب إسبانيا بلقب دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه 5 - 4 بركلات الترجيح على منتخب كرواتيا، مساء الأحد الماضي، في المباراة النهائية للمسابقة القارية، التي أقيمت على ملعب (فينورد) في مدينة روتردام الهولندية.

وقامت مقاطعة "لوس بالاسيوس ذ فيلافرانكا" بإعطاء كل من: خيسوس نافاس، وفابيان، وغافي، مقدار أوزانهم من الطماطم.

‏وتبعد المقاطعة التي ينتمي لها الثلاثي 35 كيلومترًا عن إشبيلية وتعيش على الزراعة وتشتهر بجودة الطماطم والبطيخ والعنب.