حصلوا على طماطم بمقدار أوزانهم.. تكريم مثير للثلاثي نافاس وفابيان وغافي (فيديو)
كرَّمت مقاطعة "لوس بالاسيوس ذ فيلافرانكا" في مدينة إشبيلية، الثلاثي: خيسوس نافاس، وفابيان، وغافي، بشكل طريف، بعد تتويجهم مع منتخب إسبانيا ببطولة دوري الأمم الأوروبية.
وتُوج منتخب إسبانيا بلقب دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه 5 - 4 بركلات الترجيح على منتخب كرواتيا، مساء الأحد الماضي، في المباراة النهائية للمسابقة القارية، التي أقيمت على ملعب (فينورد) في مدينة روتردام الهولندية.
وقامت مقاطعة "لوس بالاسيوس ذ فيلافرانكا" بإعطاء كل من: خيسوس نافاس، وفابيان، وغافي، مقدار أوزانهم من الطماطم.
وتبعد المقاطعة التي ينتمي لها الثلاثي 35 كيلومترًا عن إشبيلية وتعيش على الزراعة وتشتهر بجودة الطماطم والبطيخ والعنب.
يذكر أن أوناي سيموني، حارس مرمى المنتخب الإسباني، لعب دور البطولة في اللقاء، بعدما تصدّى لركلتين من المنتخب الكرواتي خلال ركلات الترجيح.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي تحسم فيها ركلات الترجيح المنتخب الفائز بدوري الأمم، حيث توج منتخب البرتغال بلقب النسخة الأولى، عقب فوزه 1 - صفر على نظيره الهولندي في العاصمة البرتغالية لشبونة، فيما فاز المنتخب الفرنسي بلقب النسخة الثانية بانتصاره 2 - 1 على منتخب إسبانيا في مدينة ميلان الإيطالية.
وخسرت إسبانيا نهائي دوري الأمم قبل عامين أمام فرنسا، وسيغطي النجاح على خيبة الأمل في كأس العالم في قطر بعد الخروج على يد المغرب من دور الـ 16.