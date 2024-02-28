نابولي يرسل تحذيرا مهما لبرشلونة
وجه فريق نابولي، حامل لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم، تحذيرًا مهمًا لبرشلونة، قبل مواجهة الفريقين بدوري أبطال أوروبا، بعد أن عاد لسكة الانتصارات بفوز كاسح على مضيفه ساسولو بنتيجة 1/6، اليوم الأربعاء، في مباراة مؤجلة من الجولة 21 للمسابقة.
تقدم ساسولو بهدف سجله أوروس راسيتش بعد مرور 17 دقيقة، ولكن نابولي أنهى الشوط الأول متقدما بثلاثة أهداف، حيث أدرك أمير رحماني التعادل في الدقيقة 19، وأضاف فيكتور أوسيمين الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 31 و41.
وفي الدقيقة الثانية من الشوط الثاني، أضاف النيجيري أوسيمين الهدف الرابع، ليكمل الهاتريك.
وعزز الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا من تفوق الضيوف، بتسجيل الهدفين الخامس والسادس في الدقيقتين 51 و76.
ورفع نابولي رصيده إلى 40 نقطة في المركز التاسع، محققا فوزه الأول بعد خسارة أمام ميلان، وتعادلين أمام جنوى وكالياري، في الجولات الثلاث الماضية.
أما ساسولو، فتجمد رصيده عند 20 نقطة في المركز الثامن عشر، لتتواصل معاناته بعد ست هزائم وتعادل واحد، في آخر سبع جولات.
وحسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة نابولي وبرشلونة، التي جمعتهما في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.
ويتواجه الفريقان في مباراة العودة يوم 12 مارس المقبل، على ستاد "لويس كامبوس الأولمبي" في إسبانيا، لتحديد المتأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة.