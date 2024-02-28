نابولي يرسل تحذيرا مهما لبرشلونة

تقدم ساسولو بهدف سجله أوروس راسيتش بعد مرور 17 دقيقة، ولكن نابولي أنهى الشوط الأول متقدما بثلاثة أهداف، حيث أدرك أمير رحماني التعادل في الدقيقة 19، وأضاف فيكتور أوسيمين الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 31 و41.

وفي الدقيقة الثانية من الشوط الثاني، أضاف النيجيري أوسيمين الهدف الرابع، ليكمل الهاتريك.

وعزز الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا من تفوق الضيوف، بتسجيل الهدفين الخامس والسادس في الدقيقتين 51 و76.