رونالدو يعيد قصة شعر "دوري أبطال أوروبا" (صور)
أعاد البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، استلهام قصة شعره الشهيرة التي ظهر بها سابقا في دوري أبطال أوروبا خلال تواجده مع ريال مدريد، حيث توج حينذاك باللقب الـ12 في تاريخ النادي الملكي.
وقاد رونالدو، وقتذاك، النادي الملكي للفوز بالبطولة، على حساب يوفنتوس الإيطالي، بعدما سجل هدفين من أهداف فريقه الأربعة، في اللقاء الذي انتهى بفوز الريال (4-1).
ويبدو أن هذه الملاحظة التي التقطها جمهور النصر السعودي، جاءت بمبدأ التفاؤل مع النجم البرتغالي، الذي يستعد مع فريقه لمواجهة الهلال في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024، الذي يستضيفه استاد محمد بن زايد بأبوظبي اعتباراً من الـ8 من إبريل الجاري بمشاركة الغريمين والاتحاد والوحدة.
وتداول جمهور النصر صورة لرونالدو وهو في المطار مع بعثة الفريق المتوجهة إلى أبوظبي، وكان يرتدي (كاب) فوق رأسه ولكن ظهرت منه بعض الخصلات لشعره على طريقته القديمة في دوري أبطال أوروبا لعام 2017، إذ كان صبغ خصلات من شعره باللون الأصفر.
ويدخل النصر لقاء الهلال بمعنويات مرتفعة بعد الفوز الأخير على ضمك بالدوري، إذ يسعى "العالمي" لتحقيق الانتصار من أجل الوصول إلى المباراة النهائية لمواجهة الفائز من نصف النهائي الآخر والذي سيجمع الاتحاد والوحدة.
هذه النسخة الثانية من السوبر التي تقام بالنظام الجديد الذي بدأ الموسم الماضي، مع إقامة المسابقة على دوري نصف النهائي والنهائي.
ويشارك الهلال في السوبر السعودي هذا العام بعد الفوز بلقب كأس الملك 2023، أما النصر فتأهل باعتباره وصيف الدوري السعودي الموسم الماضي.
هذه النسخة الثالثة من ديربي الرياض التي تقام في الموسم الحالي، حيث واجه الزعيم نظيره "العالمي" في الدور الأول من دوري روشن 2024 وفاز بثلاثية نظيفة، قبل اللقاء الودي بينهما في كأس موسم الرياض، والذي حسمه "الزعيم" لصالحه أيضًا بهدفين نظيفين.
ويأمل النصر في الفوز بالبطولة من أجل مصالحة جماهيره بعد الإقصاء من بطولة دوري أبطال آسيا على يد العين الإماراتي، بالإضافة إلى صعوبة المنافسة على بطولة الدوري السعودي هذا الموسم بعد تربع الهلال على الصدارة بفارق كبير في النقاط.