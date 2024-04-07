رونالدو يعيد قصة شعر "دوري أبطال أوروبا" (صور)

أعاد البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، استلهام قصة شعره الشهيرة التي ظهر بها سابقا في دوري أبطال أوروبا خلال تواجده مع ريال مدريد، حيث توج حينذاك باللقب الـ12 في تاريخ النادي الملكي.

وقاد رونالدو، وقتذاك، النادي الملكي للفوز بالبطولة، على حساب يوفنتوس الإيطالي، بعدما سجل هدفين من أهداف فريقه الأربعة، في اللقاء الذي انتهى بفوز الريال (4-1).

ويبدو أن هذه الملاحظة التي التقطها جمهور النصر السعودي، جاءت بمبدأ التفاؤل مع النجم البرتغالي، الذي يستعد مع فريقه لمواجهة الهلال في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024، الذي يستضيفه استاد محمد بن زايد بأبوظبي اعتباراً من الـ8 من إبريل الجاري بمشاركة الغريمين والاتحاد والوحدة.

وتداول جمهور النصر صورة لرونالدو وهو في المطار مع بعثة الفريق المتوجهة إلى أبوظبي، وكان يرتدي (كاب) فوق رأسه ولكن ظهرت منه بعض الخصلات لشعره على طريقته القديمة في دوري أبطال أوروبا لعام 2017، إذ كان صبغ خصلات من شعره باللون الأصفر.