ترتيب الدوري الإنجليزي: مانشستر سيتي يقلب تأخره أمام إيفرتون.. وتشيلسي يعود للانتصارات
نجح نادي مانشستر سيتي في قلب نتيجة تأخره بهدف أمام مضيفه إيفرتون إلى فوز بثلاثة أهداف في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
تقدم إيفرتون بعد 29 دقيقة عبر جاك هاريسون، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف نظيف.
وقلب سيتي النتيجة رأسًا على عقب، وتعادل في الدقيقة 53 عن طريق فيل فودين.
وسجل جوليان ألفاريز هدف سيتي الثاني من ركلة جزاء قبل أن يسجل برناردو سيلفا الهدف الثالث قبل دقائق من نهاية الوقت الأصلي.
بهذا الفوز صعد مانشستر سيتي إلى المركز الرابع برصيد 37 نقطة وبفارق 5 نقاط عن المتصدر ليفربول مع وجود مباراة مؤجلة.
بينما بقي إيفرتون في المركز السابع عشر برصيد 16 نقطة.
ركلة جزاء قبل النهاية تمنح تشيلسي الفوز على كريستال بالاس
منحت ركلة جزاء في الدقيقة 89 من البديل نوني مادويكي تشيلسي فوزا صعبا 2-1 على ملعبه أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء في مباراة قمة بين فريقين في لندن.
وتعرض مادويكي للعرقلة من قبل إبريتشي إيزي داخل منطقة الجزاء، وبعدما أمر الحكم مايكل ساليسبري باستئناف اللعب تم استدعاؤه من قبل حكام تقنية الفيديو لمشاهدة اللقطة ليحتسب الخطأ.
وأظهر مايكل أوليسي لاعب كريستال بالاس مهارة فائقة عندما قابل تمريرة جوردان أيو بصدره وهو غير مراقب عند القائم البعيد ليسكن الكرة ببراعة في مرمى جورجي بيتروفيتش في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.
وعادل هدف أوليسي النتيجة بعدما تقدم تشيلسي في الدقيقة 13 عن طريق مهاجمه ميخايلو مودريك والذي حول تمريرة عرضية منخفضة من مالو جوستو نحو الشباك.
وصعد تشيلسي إلى المركز العاشر في جدول الترتيب، بعدما رفع رصيده إلى 25 نقطة، فيما ظل كريستال بالاس في المركز 15 برصيد 18 نقطة.
ثنائية هوانغ تقود وولفرهامبتون لفوز كبير على برنتفورد
سجل هوانغ هي-تشان ثنائية قاد بها وولفرهامبتون للفوز على مضيفه برنتفورد 4-1 اليوم الأربعاء ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في مباراة قوية بين فريقين من منتصف الجدول الدوري شهدت أربعة أهداف خلال أول نصف ساعة.
افتتح ماريو ليمينا التسجيل لوولفرهامبتون في الدقيقة 13 بضربة رأس إثر تمريرة من بابلو سارابيا، وهو الهدف الأول ضمن ثلاثة أهداف جاءت خلال ثلاث دقائق.
وعزز هوانغ تقدم وولفرهامبتون في الدقيقة 14 بعد أن أخفق المدافع ناثان كولينز في ايصال الكرة لحارس المرمى مارك فليكين، لينقض المهاجم هوانج على الكرة ويسكنها الشباك بسهولة.
وفي الدقيقة 16، قلص يوان ويسا الفارق بتسجيل هدف برنتفورد حيث استطاع الانقضاض على كرة ارتطمت بزميله نيال موباي وأودعها شباك حارس المرمى جوزيه سا.
وأضاف هوانغ الهدف الثاني له والثالث لفريقه بعد مراوغة إيثان بينوك، ثم اختتم جان ريسنير بلغارد التسجيل بالهدف الرابع لوولفرهامبتون في الدقيقة 79.
ورفع وولفرهامبتون، الذي يدربه جاري أونيل والذي لم يسبق له تسجيل أكثر من هدفين في أي مباراة سابقة بالدوري هذا الموسم، رصيده إلى 25 نقطة ليتقدم إلى المركز 11.
وتجمد رصيد برنتفورد عند 19 نقطة في المركز 15 بفارق أربع نقاط عن أقرب مراكز الهبوط.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي: