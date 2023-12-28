ترتيب الدوري الإنجليزي: مانشستر سيتي يقلب تأخره أمام إيفرتون.. وتشيلسي يعود للانتصارات

ركلة جزاء قبل النهاية تمنح تشيلسي الفوز على كريستال بالاس

منحت ركلة جزاء في الدقيقة 89 من البديل نوني مادويكي تشيلسي فوزا صعبا 2-1 على ملعبه أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء في مباراة قمة بين فريقين في لندن.

وتعرض مادويكي للعرقلة من قبل إبريتشي إيزي داخل منطقة الجزاء، وبعدما أمر الحكم مايكل ساليسبري باستئناف اللعب تم استدعاؤه من قبل حكام تقنية الفيديو لمشاهدة اللقطة ليحتسب الخطأ.

وأظهر مايكل أوليسي لاعب كريستال بالاس مهارة فائقة عندما قابل تمريرة جوردان أيو بصدره وهو غير مراقب عند القائم البعيد ليسكن الكرة ببراعة في مرمى جورجي بيتروفيتش في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وعادل هدف أوليسي النتيجة بعدما تقدم تشيلسي في الدقيقة 13 عن طريق مهاجمه ميخايلو مودريك والذي حول تمريرة عرضية منخفضة من مالو جوستو نحو الشباك.

وصعد تشيلسي إلى المركز العاشر في جدول الترتيب، بعدما رفع رصيده إلى 25 نقطة، فيما ظل كريستال بالاس في المركز 15 برصيد 18 نقطة.