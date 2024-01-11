والد زوجة ساديو ماني يكشف كواليس تعارف نجم السنغال بابنته

وتزوج أسطورة السنغال ساديو ماني، مؤخرًا من عائشة تامبا التي تبلغ من العمر 18 عامًا في حفل زفاف تقليدي إسلامي، قبيل أيام قليلة من قيادته منتخب السنغال في كأس أمم أفريقيا.

وقال والد عائشة، أمادو تامبا، في مقابلة مع صحيفة "Mirror" البريطانية إن ماني قابل تامبا عندما كانت في سن 16 "على ما يبدو" وطلب الزواج منها استنادًا إلى عادات وتقاليد المجتمع.

وسرد أمادو تامبا تفاصيل اللقاءات السابقة قائلا: "زوجتي وعائشة قامتا بزيارة لعائلة ماني يومًا ما، وهنا حيث التقاها للمرة الأولى ربما رأى فيها شيئًا خاصًا، كما أن أبويه أيضًا قد أعجبوا بها".