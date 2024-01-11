والد زوجة ساديو ماني يكشف كواليس تعارف نجم السنغال بابنته
كشف والد "عائشة تامبا" زوجة السنغالي ساديو ماني نجم نادي النصر السعودي، عن تفاصيل لقاء اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا بزوجته الجديدة.
وتزوج أسطورة السنغال ساديو ماني، مؤخرًا من عائشة تامبا التي تبلغ من العمر 18 عامًا في حفل زفاف تقليدي إسلامي، قبيل أيام قليلة من قيادته منتخب السنغال في كأس أمم أفريقيا.
وقال والد عائشة، أمادو تامبا، في مقابلة مع صحيفة "Mirror" البريطانية إن ماني قابل تامبا عندما كانت في سن 16 "على ما يبدو" وطلب الزواج منها استنادًا إلى عادات وتقاليد المجتمع.
وسرد أمادو تامبا تفاصيل اللقاءات السابقة قائلا: "زوجتي وعائشة قامتا بزيارة لعائلة ماني يومًا ما، وهنا حيث التقاها للمرة الأولى ربما رأى فيها شيئًا خاصًا، كما أن أبويه أيضًا قد أعجبوا بها".
وأضاف: "جاؤوا لرؤيتي. تحدثنا وفقًا للتقاليد، اتفقنا على كل شيء وانتظرنا حتى حدوث هذا اليوم. لم يكونوا يتواعدون؛ بسبب صغر عمر عائشة".
يُلاحظ أن أمادو تامبا يعرف ساديو ماني منذ عام 2013 عندما أصبح مقاولًا لبعض الممتلكات الفاخرة للنجم في بلاده.
وأشاد تامبا كثيرًا باللاعب الذي يلعب حاليًا في صفوف النصر، حيث قال: "كنت أعلم أن ساديو وعائلته كلهم أشخاص جيدون ومتواضعون.. ساديو هو مجرد انعكاس لعائلته، ومع ذلك، كوالد كنت أيضًا بحاجة لمعرفة المزيد عنه، دراسته، إيمانه بالله، وتواضعه وتعرفت على الكثير، إنه إنسان جيد".
وأضاف: "نتحدث أنا وساديو كثيرًا عن المشاريع، ولكننا نتحدث أيضًا عن الحياة بشكل عام، وعلمني الكثير، على الرغم من أنه لا يزال شابًا.. إنه يعرف الكثير عن الحياة، وتعلمت الكثير منه. لذلك، لم أتردد في قبول طلبه للزواج من عائشة".
يذكر أن ماني قد عقد قرانه في مسجد بمنطقة كور مسار الواقعة في داكار، عاصمة السنغال، يوم الأحد الماضي.
زوجة ساديو ماني فتاة صغيرة تدعى عائشة تامبا، فتاة سنغالية، تبلغ من العمر 18 عامًا، وهي طالبة بالصف الأخير بإحدى مدارس السنغال الخاصة.