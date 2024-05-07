دييغو كوستا يشارك في إنقاذ ضحايا فيضان البرازيل (فيديو)

السلطات البرازيلية أعلنت في وقت سابق أن ما يقرب من 70 ألف شخص اضطرّوا إلى مغادرة منازلهم، وأن أكثر من مليون مسكن بات بلا مياه؛ بسبب الفيضانات المدمرة التي تضرب جنوب البرازيل منذ أيام.

ومساء السبت الماضي، بلغت حصيلة ضحايا الفيضانات وانزلاقات التربة الناجمة عن الأمطار الغزيرة في ريو غراندي دو سول في جنوب البرازيل 55 قتيلا، مع سبع وفيات أخرى تخضع "للتحقيق"، فضلا عن 74 مفقودا و107 جرحى، بحسب الدفاع المدني، في حين تشهد عاصمة الولاية بورتو أليغري كارثة "غير مسبوقة".

وقرر دييغو كوستا، النزول للشوارع والتوجه بسيارته حاملاً الدراجة المائية الخاصة به ليتوجه إلى المنطقة التي تعرّضت للفيضانات، ويشارك في عمليات الإنقاذ برفقة بعض أصدقائه.

كما تبرع دييغو كوستا (35 عاماً) الذي نال الجنسية الإسبانية ودافع عن منتخب "لا روخا" في 24 مباراة دولية، وارتدى قميص تشلسي الإنكليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني والذي يلعب حاليًّا مع غريميو، بأربعة زلاجات نفاثة.

وتم إجلاء مدرب الفريق ريناتو غاوتشو من الفندق الذي يقيم فيه بسبب الفيضانات.

وأرجأ الاتحاد البرازيلي مباريات الفرق الـ11 في ولاية ريو غراندي دو سول التي تتنافس في البطولات الاحترافية، من الدرجتين الأولى إلى الرابعة.