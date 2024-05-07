دييغو كوستا يشارك في إنقاذ ضحايا فيضان البرازيل (فيديو)
شارك الأوروغوياني دييغو كوستا نجم أتلتيكو مدريد الأسبق، ولاعب نادي غريميو البرازيلي الحالي، في عملية إنقاذ عدة أرواح من الغرق، بعدما ضرب إعصار قوي مدينة ريو غراندي دو سول، وتسبب في فيضانات كبيرة بالبرازيل.
السلطات البرازيلية أعلنت في وقت سابق أن ما يقرب من 70 ألف شخص اضطرّوا إلى مغادرة منازلهم، وأن أكثر من مليون مسكن بات بلا مياه؛ بسبب الفيضانات المدمرة التي تضرب جنوب البرازيل منذ أيام.
ومساء السبت الماضي، بلغت حصيلة ضحايا الفيضانات وانزلاقات التربة الناجمة عن الأمطار الغزيرة في ريو غراندي دو سول في جنوب البرازيل 55 قتيلا، مع سبع وفيات أخرى تخضع "للتحقيق"، فضلا عن 74 مفقودا و107 جرحى، بحسب الدفاع المدني، في حين تشهد عاصمة الولاية بورتو أليغري كارثة "غير مسبوقة".
وقرر دييغو كوستا، النزول للشوارع والتوجه بسيارته حاملاً الدراجة المائية الخاصة به ليتوجه إلى المنطقة التي تعرّضت للفيضانات، ويشارك في عمليات الإنقاذ برفقة بعض أصدقائه.
كما تبرع دييغو كوستا (35 عاماً) الذي نال الجنسية الإسبانية ودافع عن منتخب "لا روخا" في 24 مباراة دولية، وارتدى قميص تشلسي الإنكليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني والذي يلعب حاليًّا مع غريميو، بأربعة زلاجات نفاثة.
وتم إجلاء مدرب الفريق ريناتو غاوتشو من الفندق الذي يقيم فيه بسبب الفيضانات.
وأرجأ الاتحاد البرازيلي مباريات الفرق الـ11 في ولاية ريو غراندي دو سول التي تتنافس في البطولات الاحترافية، من الدرجتين الأولى إلى الرابعة.
وكان الاتحاد البرازيلي قد أعلن، أمس الإثنين، عن إنشاء منصة لجمع التبرعات وشارك لاعبون بارزون في هذه الحملة، على غرار فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد الإسباني، والشاب إندريك (17 عاماً)، ودانيلو، قائد الفريق خلال المباراتين الأخيرتين لـ"سيليساو"، ونيمار المصاب حاليًّا، والمدرب دوريفال جونيور.
وانضم إلى الحملة لاعبون سابقون تألقوا في أندية جنوب البرازيل على رأسهم رونالدينيو (44 عاماً)، المتحدر من بورتو أليغري والذي استهل مسيرته في نادي غريميو، ودونغا البالغ 60 عاماً (لاعب خط الوسط والمدرب السابق للمنتخب)، وباولو روبرتو فالكاو (70)، من بين عدة لاعبين ارتدوا قميص إنترناسيونال.
كما تضامن الناديان، اللذان عادة ما يكون التنافس بينهما على أشده، لتخطي هذه المنحة.
وقال الدولي الأوروغواياني سيرخيو روشيه، حارس مرمى إنترناسيونال، لإذاعة غاوتشا المحلية: "نحن جميعاً في نفس الجانب"، في حين كان يوزّع الطعام على المتضررين من الفيضانات إلى جانب زميليه الإكوادوري إينر فالنسيا، وتياغو مايا لاعب وسط ليل الفرنسي السابق.