رسميا.. ميسي ينافس مبابي وهالاند على جائزة "The Best"

ولجائزة أفضل مدرب للسيدات يتنافس جوناتان جيرالديز مع إيما هايز وسارينا ويجمان.

وتتنافس الإسبانيتان أيتانا بونماتيو جينيفر هيرموسو مع الكولومبية ليندا كايسيدو على جائزة أفضل لاعبة.

ونال ميسي آخر نسخة في "The Best" بعد فوزه بكأس العالم 2022 في قطر.

وتم إنشاء جائز "The Best" جنبًا إلى جنب مع جائزة الكرة الذهبية من الفيفا في 2016.

وفي الوقت الحالي، فاز ثلاثة لاعبين بالجائزة مرتين، وهم كريستيانو رونالدو (2016 و2017)، وليونيل ميسي (2019 و2022)، وروبرت ليفاندوفسكي (2020 و2021).

وتوج لوكا مودريتش أيضًا عام 2018.