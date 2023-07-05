مباراة الزمالك والمقاولون: أوسوريو يعتذر لشوقي غريب بعد استعراض إبراهيما نداي

وتأهل نادي الزمالك إلى نصف نهائي كأس مصر، اليوم الثلاثاء، بعد فوزه الكبير على "المقاولون العرب" 6-1، على استاد القاهرة الدولي.

وقام إبراهيما نداي بالاستعراض بالكرة أمام الجهاز الفني بعد التقدم بسداسية، ما جعل الجهاز الفني للمقاولون العرب ينفعل.

وقال أوسوريو في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أعتذر لشوقي غريب وفريق المقاولون العرب بالكامل بعد تصرف إبراهيما نداي في لقاء، اليوم، بالاستعراض بالكرة بعد التقدم بسداسية".

وأضاف: "أعتذر لفريق المقاولون بالكامل، وجميع من تواجدوا في الملعب".

وتابع: "أرى أن هذا الأمر فيه نوع من الغرور، وسأعاقب اللاعب على هذا الفعل".