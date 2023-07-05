مباراة الزمالك والمقاولون: أوسوريو يعتذر لشوقي غريب بعد استعراض إبراهيما نداي
وجَّه الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لنادي الزمالك المصري، اعتذارًا إلى شوقي غريب المدير الفني لفريق "المقاولون العرب"، بعد الحركة الاستعراضية التي قام بها إبراهيما نداي، خلال الفوز الكبير بسداسية.
وتأهل نادي الزمالك إلى نصف نهائي كأس مصر، اليوم الثلاثاء، بعد فوزه الكبير على "المقاولون العرب" 6-1، على استاد القاهرة الدولي.
وقام إبراهيما نداي بالاستعراض بالكرة أمام الجهاز الفني بعد التقدم بسداسية، ما جعل الجهاز الفني للمقاولون العرب ينفعل.
وقال أوسوريو في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أعتذر لشوقي غريب وفريق المقاولون العرب بالكامل بعد تصرف إبراهيما نداي في لقاء، اليوم، بالاستعراض بالكرة بعد التقدم بسداسية".
وأضاف: "أعتذر لفريق المقاولون بالكامل، وجميع من تواجدوا في الملعب".
وتابع: "أرى أن هذا الأمر فيه نوع من الغرور، وسأعاقب اللاعب على هذا الفعل".
وسجل سيف الدين الجزيري ثلاثية للزمالك، وتسبب بهدفين في فوز ساحق 6-1 على "المقاولون العرب" ليتأهل للدور قبل النهائي بكأس مصر لكرة القدم اليوم الثلاثاء.
وسيلتقي الزمالك مع بيراميدز من أجل مقعد في المباراة النهائية.