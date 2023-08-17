نجاح عملية الرباط الصليبي لكورتوا.. وميليتاو يتعرض لإصابة مماثلة

ولجأ ريال مدريد الى الحارس كيبا أريسابالاجا لتعويض مواطنه كورتوا بضمه على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم من تشيلسي الإنجليزي.

وخسر ريال أيضاً جهود مدافعه البرازيلي إيدر ميليتاو بسبب إصابة مماثلة تعرض لها في المباراة الأولى من الدوري ضد أتلتيك بلباو "2-0"، وسيخضع قريباً إلى عملية جراحية أيضاً.

ولم يكن ريال موفقاً أيضاً في لاعبه الجديد التركي الواعد أردا غولر الذي أجرى جراحة الإثنين لمعالجة إصابة في الغضروف المفصلي لركبته اليمنى، ما سيبعده عن النادي الملكي من ستة الى ثمانية أسابيع.

ويواجه فريق المدرب كارلو أنشيلوتي منافسه ألميريا بعد غد السبت في ثاني مبارياته في الدوري هذا الموسم.