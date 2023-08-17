نجاح عملية الرباط الصليبي لكورتوا.. وميليتاو يتعرض لإصابة مماثلة
خضع البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم لعملية جراحية ناجحة في الركبة لمعالجة إصابة تعرض لها خلال التمارين، وذلك وفق ما أفاد النادي الملك، الخميس.
وغادر الحارس البلجيكي البالغ من العمر 31 عاما ملعب التدريب باكيا قبل أسبوع وأظهر فحص الرنين المغناطيسي وجود تمزق في الرباط الصليبي الأمامي.
وقال ريال في بيان مقتضب إن الحارس الدولي البلجيكي خضع لعملية جراحية ناجحة لمعالجة التمزق في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليسرى.
وأضاف أن كورتوا سيبدأ برنامجه التأهيلي في الأيام المقبلة، من دون أن يحدد المدة التي هو بحاجة اليها من أجل التعافي، وسط مخاوف من إمكانية غيابه عن الموسم بأكمله.
ولجأ ريال مدريد الى الحارس كيبا أريسابالاجا لتعويض مواطنه كورتوا بضمه على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم من تشيلسي الإنجليزي.
وخسر ريال أيضاً جهود مدافعه البرازيلي إيدر ميليتاو بسبب إصابة مماثلة تعرض لها في المباراة الأولى من الدوري ضد أتلتيك بلباو "2-0"، وسيخضع قريباً إلى عملية جراحية أيضاً.
ولم يكن ريال موفقاً أيضاً في لاعبه الجديد التركي الواعد أردا غولر الذي أجرى جراحة الإثنين لمعالجة إصابة في الغضروف المفصلي لركبته اليمنى، ما سيبعده عن النادي الملكي من ستة الى ثمانية أسابيع.
ويواجه فريق المدرب كارلو أنشيلوتي منافسه ألميريا بعد غد السبت في ثاني مبارياته في الدوري هذا الموسم.