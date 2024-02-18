لفتة رائعة من جمهور العين تجاه مهند العنزي (صورة)

وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن مهند العنزي لعب 241 مباراة مع العين ونال معه عدة ألقاب.

ويحتل العين المركز الثاني في ترتيب دوري أدنوك للمحترفين ويملك 25 نقطة من 12 مباراة ويتأخر بـ8 نقاط عن المتصدر الوصل الذي لعب مباراة أكثر.

ومن المقرر أن يلعب العين مع الوحدة في دور الـ16 بكأس رئيس الدولة، وفاز العين 2/0 على اتحاد كلباء في ذهاب نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي للمحترفين.

وتأهل العين لدور الـ16 في دوري أبطال آسيا، حيث يواجه ناساف كارشي، يوم الأربعاء.