لفتة رائعة من جمهور العين تجاه مهند العنزي (صورة)
وجه جمهور العين، لفتة رائعة للاعبه السابق مهند العنزي، خلال مواجهة الوحدة في كأس رئيس الإمارات، وذلك بعد إعلان المدافع اعتزاله كرة القدم.
ونشر العين صورة عبر حسابه في منصة "X" كُتب عليها، "شكرا مهند العنزي"، وكتب النادي عبر التغريدة: "تحية تقدير من مدرج الزعيم للمدافع الجسور والقائد المخلص مهند العنزي".
ولعب مهند العنزي للعين بين 2008 و2021 قبل أن يغادر الفريق إلى اتحاد كلباء.
وأعلن مهند العنزي اعتزاله كرة القدم بعمر 38 عاما، وقال في تصريحات: أشكر العين وجميع الإدارات التي توالت على النادي وزملائي اللاعبين والجماهير سواء مع النادي أو المنتخب، حققت إنجازات أفتخر بها".
وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن مهند العنزي لعب 241 مباراة مع العين ونال معه عدة ألقاب.
ويحتل العين المركز الثاني في ترتيب دوري أدنوك للمحترفين ويملك 25 نقطة من 12 مباراة ويتأخر بـ8 نقاط عن المتصدر الوصل الذي لعب مباراة أكثر.
ومن المقرر أن يلعب العين مع الوحدة في دور الـ16 بكأس رئيس الدولة، وفاز العين 2/0 على اتحاد كلباء في ذهاب نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي للمحترفين.
وتأهل العين لدور الـ16 في دوري أبطال آسيا، حيث يواجه ناساف كارشي، يوم الأربعاء.