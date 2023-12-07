ترتيب الدوري الإنجليزي: ليفربول يستغل تعثر مانشستر سيتي أمام أستون فيلا ويخطف الوصافة

وشدد الليفر الخناق على آرسنال من جديد في سباق المنافسة المشتعل على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حيث انفرد بالمركز الثاني، بعد هبوط مانشستر سيتي للمركز الرابع.

وعلى ملعب "برامول لين" افتتح الهولندي فيرجيل فان دايك التسجيل لليفربول عند الدقيقة 37، لينتهي الشوط الأول بتقدم الريدز بهدف نظيف.

وأضاف المجري دومينيك سوبوسلاي الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني للمباراة.

وارتفع رصيد ليفربول، إلى 34 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف آرسنال المتصدر.

في المقابل، توقف رصيد شيفيلد، الذي نال خسارته الـ12 في المسابقة خلال الموسم الحالي مقابل فوز وحيد تعادلين، عند 5 نقاط، ليظل قابعا في مؤخرة الترتيب.