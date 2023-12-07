ترتيب الدوري الإنجليزي: ليفربول يستغل تعثر مانشستر سيتي أمام أستون فيلا ويخطف الوصافة
واصل فريق ليفربول الأول لكرة القدم، انتصاراته في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وتغلب 2-0 على مضيفه شيفيلد يونايتد، في المرحلة الخامسة عشر لبطولة الدوري الإنجليزي، مستغلا تعثر مانشستر سيتي أمام أستون فيلا بعد خسارة أبناء بيب غوارديولا 1/0.
وشدد الليفر الخناق على آرسنال من جديد في سباق المنافسة المشتعل على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حيث انفرد بالمركز الثاني، بعد هبوط مانشستر سيتي للمركز الرابع.
وعلى ملعب "برامول لين" افتتح الهولندي فيرجيل فان دايك التسجيل لليفربول عند الدقيقة 37، لينتهي الشوط الأول بتقدم الريدز بهدف نظيف.
وأضاف المجري دومينيك سوبوسلاي الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني للمباراة.
وارتفع رصيد ليفربول، إلى 34 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف آرسنال المتصدر.
في المقابل، توقف رصيد شيفيلد، الذي نال خسارته الـ12 في المسابقة خلال الموسم الحالي مقابل فوز وحيد تعادلين، عند 5 نقاط، ليظل قابعا في مؤخرة الترتيب.
مانشستر سيتي يسقط أمام أستون فيلا
وفي مباراة أخرى واصل مانشستر سيتي نتائجه المخية، وخسر أمام فريق أستون فيلا 1-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب فيلا بارك.
وواصل مانشستر سيتي نزيف النقاط للمباراة الرابعة على التوالي بعد ثلاثة تعادلات متتالية أمام ليفربول وتشيلسي وتوتنهام، ومُني بخسارته الثالثة.
سجل هدف أستون فيلا، ليون بايلي في الدقيقة 74 من الشوط الثاني بتسديدة رائعة.
بتلك النتيجة، رفع أستون فيلا رصيده لـ 32 نقطة في المركز الثالث بالدوري الإنجليزي الممتاز.
بينما سقط مانشستر سيتي إلى المركز الرابع برصيد 30 نقطة.
مانشستر يونايتد يعود لطريق الانتصارات على حساب تشيلسي
عاد فريق مانشستر يونايتد إلى طريق الانتصارات، وحسم القمة أمام تشيلسي وفاز بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب أولد ترافورد.
افتتح سكوت مكتومناي أهداف المباراة، وأحرز هدف مانشستر يونايتد الأول، في الدقيقة 19.
وتعادل كول بالمر لصالح تشيلسي، في الدقيقة 45.
ونجح سكوت مكتومناي ي إحراز الهدف الثاني له ولفريقه، في الدقيقة 69 ليخطف ثلاث نقاط غالية لفريقه.
بهذا الفوز رفع مانشستر رصيده إلى 27 نقطة ليحتل المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.
بينما سقط تشيلسي إلى المركز العاشر بعد أن توقف رصيده عند 19 نقطة.
هينشلوود يتقمص دور البطولة في فوز برايتون على برنتفورد
في المباراة الرابعة أنقذ جاك هينشلوود الكرة من على خط المرمى ثم سجل برأسه هدف الفوز لصالح فريق برايتون آند هوف ألبيون ليحول الفريق القادم من الساحل الجنوبي تأخره بهدف ليهزم ضيفه برنتفورد 2-1
وضع خريج أكاديمية برايتون، البالغ من العمر 18 عاما، فريقه في المقدمة في الدقيقة 52 بعد أن ساد التعادل 1-1 بنهاية الشوط الأول، وذلك عندما سجل برأسه في الزاوية اليسرى السفلى اثر تمريرة عرضية من القائد ورجل المباراة باسكال جروس.
وقبل لحظات من الهدف، قام هينشلوود بابعاد الكرة من على خط المرمى بعد ان لعبها البديل يواني ويسا بعد أن سدد المهاجم نيل موباي وتم ابعاد كرته.
وتقدم برايتون إلى المركز السابع برصيد 25 نقطة، فيما تجمد رصيد برنتفورد عند 19 نقطة في المركز الحادي عشر.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي: