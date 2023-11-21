اليابان تفوز 5-0 على سوريا وتواصل انطلاقتها المثالية في تصفيات كأس العالم

منح تاكيفوسا كوبو التقدم لليابان بتسديدة قوية من مدى بعيد في الدقيقة 32.

وبعدها بخمس دقائق جعل أويدا النتيجة 2-صفر، بعدما استقبل تمريرة بضربة رأس من جونيا إيتو وسدد في الشباك من مدى قريب.

واستمر تعاون إيتو وأويدا الذي سدد بسهولة في المرمى، بعد تمريرة منخفضة قبل خمس دقائق من الاستراحة.

وفور بداية الشوط الثاني مهد كوبو ركلة حرة لزميله يوكيناري سوجاوارا، ليسدد بقوة من عند حافة منطقة الجزاء في مرمى حارس سوريا إبراهيم عالمة.

واختتم ماو هوسويا أهداف اليابان بتسديدة من مدى قريب قبل ثماني دقائق من النهاية.