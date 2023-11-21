اليابان تفوز 5-0 على سوريا وتواصل انطلاقتها المثالية في تصفيات كأس العالم
سجل أياسي أويدا هدفين في الشوط الأول في فوز اليابان 5-صفر على سوريا، في الجولة الثانية للتصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم لكرة القدم 2026 وكأس آسيا 2027، على استاد مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في السعودية، اليوم الثلاثاء.
منح تاكيفوسا كوبو التقدم لليابان بتسديدة قوية من مدى بعيد في الدقيقة 32.
وبعدها بخمس دقائق جعل أويدا النتيجة 2-صفر، بعدما استقبل تمريرة بضربة رأس من جونيا إيتو وسدد في الشباك من مدى قريب.
واستمر تعاون إيتو وأويدا الذي سدد بسهولة في المرمى، بعد تمريرة منخفضة قبل خمس دقائق من الاستراحة.
وفور بداية الشوط الثاني مهد كوبو ركلة حرة لزميله يوكيناري سوجاوارا، ليسدد بقوة من عند حافة منطقة الجزاء في مرمى حارس سوريا إبراهيم عالمة.
واختتم ماو هوسويا أهداف اليابان بتسديدة من مدى قريب قبل ثماني دقائق من النهاية.
ورفعت اليابان رصيدها إلى ست نقاط بعد مباراتين، لتتصدر المجموعة الثانية بفارق ثلاث نقاط عن كوريا الشمالية، التي فازت على ميانمار، وسوريا التي تراجعت للمركز الثالث بفارق الأهداف.