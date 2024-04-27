تفسير إشارة جيسوس المثيرة لجمهور الهلال (فيديو)

أثار المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، الجدل بعد إشارته لجماهير فريقه عقب الفوز على الفتح، أمس الخميس.

وأشار جيسوس إلى جماهير الهلال بأصابع اليد اليمنى وإصبع الخنصر لليد اليسرى.

ويشير جيسوس إلى تبقي ست نقاط أمام الهلال للتتويج رسميا بلقب الدوري السعودي.

وتغلب الهلال 3/1 على ضيفه الفتح، ليرفع الزعيم رصيده إلى 80 نقطة من 28 مباراة.

ويتقدم الهلال بـ12 نقطة على النصر الثاني، مع تبقي ست جولات.

وفي الجولتين المقبلتين، يلعب الهلال مع التعاون والأهلي، وحال الفوز في المباراتين سيضمن التتويج بلقب الدوري السعودي للمرة الـ19 في تاريخه.