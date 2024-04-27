تفسير إشارة جيسوس المثيرة لجمهور الهلال (فيديو)
أثار المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، الجدل بعد إشارته لجماهير فريقه عقب الفوز على الفتح، أمس الخميس.
وأشار جيسوس إلى جماهير الهلال بأصابع اليد اليمنى وإصبع الخنصر لليد اليسرى.
ويشير جيسوس إلى تبقي ست نقاط أمام الهلال للتتويج رسميا بلقب الدوري السعودي.
وتغلب الهلال 3/1 على ضيفه الفتح، ليرفع الزعيم رصيده إلى 80 نقطة من 28 مباراة.
ويتقدم الهلال بـ12 نقطة على النصر الثاني، مع تبقي ست جولات.
وفي الجولتين المقبلتين، يلعب الهلال مع التعاون والأهلي، وحال الفوز في المباراتين سيضمن التتويج بلقب الدوري السعودي للمرة الـ19 في تاريخه.
بعد ذلك، يلعب الهلال في آخر أربع جولات مع الحزم والنصر والطائي والوحدة.
وفي آخر خمسة مواسم، توج الهلال بلقب الدوري السعودي خمس مرات.
يشار إلى أن جيسوس سبق أن قاد الهلال للتتويج بلقبين في كأس السوبر السعودي.
ونال الهلال قبل أيام لقب كأس السوبر السعودي، ويمكن أن ينهي الموسم بطلا لثلاثة ألقاب مع اقترابه من التتويج بلقب الدوري السعودي، ووصوله لنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
ويلعب الهلال مع الاتحاد، يوم الثلاثاء، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والمتأهل يلعب في النهائي مع النصر أو الخليج.