ترتيب الدوري الإسباني: جيرونا يستعيد الصدارة بثلاثية في شباك ديبورتيفو ألافيس

ويعد هذا الفوز هو رقم 14 لفريق جيرونا هذا الموسم مقابل تعادلين وخسارة وحيدة.

افتتح أرتيم دوفبيك التسجيل في الدقيقة 23 قبل أن يضيف بورتو الهدف الثاني في الدقيقة 42 لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بثنائية نظيفة.

وفي الدقيقة 59 سجل دوفبيك الهدف الثاني له والثالث من ركلة جزاء لينتهي اللقاء بالفوز الكبير لجيرونا.