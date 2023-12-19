ترتيب الدوري الإسباني: جيرونا يستعيد الصدارة بثلاثية في شباك ديبورتيفو ألافيس
استعاد فريق جيرونا صدارة ترتيب الدوري الإسباني عقب فوزه بثلاثية نظيفة على ضيفه ديبورتيفو ألافيس مساء الإثنين، في ختام المرحلة السابعة عشرة من الليغا.
عاد جيرونا مرة أخرى إلى صدارة ترتيب الدوري الإسباني، بعد أن رفع رصيده إلى 44 نقطة بفارق نقطتين أمام ريال مدريد الوصيف.
ويعد هذا الفوز هو رقم 14 لفريق جيرونا هذا الموسم مقابل تعادلين وخسارة وحيدة.
افتتح أرتيم دوفبيك التسجيل في الدقيقة 23 قبل أن يضيف بورتو الهدف الثاني في الدقيقة 42 لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بثنائية نظيفة.
وفي الدقيقة 59 سجل دوفبيك الهدف الثاني له والثالث من ركلة جزاء لينتهي اللقاء بالفوز الكبير لجيرونا.
بهذه النتيجة عاد جيرونا مرة أخرى إلى صدارة ترتيب الدوري الإسباني، بعد أن رفع رصيده إلى 44 نقطة بفارق نقطتين أمام ريال مدريد الوصيف.
على الجانب الآخر تجمد رصيد ديبورتيفو ألافيس عند 16 نقطة في المركز الـ13.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإسباني: