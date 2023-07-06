رسميًّا.. ريال مدريد يتعاقد مع أردا جولر

رسميًّا.. ريال مدريد يتعاقد مع أردا جولر
أعلن ريال مدريد، رسميًّا، التعاقد مع النجم التركي الواعد أردا جولر.
وقال ريال مدريد في بيان: " ريال مدريد وفنربخشة وافقا على انتقال اللاعب أردا جولر، الذي سيرتبط بنادينا على مدى ستة مواسم مقبلة".
وأضاف: "سيُقام غدًا الجمعة 7 يوليو الساعة 12:00 ظهرًا في مدينة ريال مدريد، حفل تقديم أردا جولر كلاعب جديد في ريال مدريد".
وتابع: "بعد ذلك، سيظهر أردا جولر أمام وسائل الإعلام".
وجولر، البالغ من العمر 18 عامًا والمولود في فبراير 2005 كان هدفًا لعدد من كبار أوروبا قبل أن ينجح ريال مدريد في إعلان التعاقد معه.
وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن أردا جولر شارك في 35 مباراة مع فنربخشة الموسم المنقضي بواقع 1549 دقيقة سجل فيها 6 أهداف وصنع 7.
وبالمجمل لعب أردا جولر للفريق الأول في فنربخشة 51 مباراة سجل فيها 9 أهداف، وصنع 12.
كما لعب جولر 4 مباريات مع منتخب تركيا الأول، وكانت أولى هذه المباريات في نوفمبر الماضي، وكان يبلغ من العمر 17 عامًا و8 أشهر و25 يومًا.
تقدر القيمة السوقية لأردا جولر بـ 15 مليون يورو.
وبدأ ريال مدريد في متابعة اللآلئ الشابة (بعضهم لا يزال دون السن القانونية)، حتى لا يضطر إلى استثمار الكثير من الأموال للتعاقد معهم مستقبلًا.