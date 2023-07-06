رسميًّا.. ريال مدريد يتعاقد مع أردا جولر

أعلن ريال مدريد، رسميًّا، التعاقد مع النجم التركي الواعد أردا جولر.

وقال ريال مدريد في بيان: " ريال مدريد وفنربخشة وافقا على انتقال اللاعب أردا جولر، الذي سيرتبط بنادينا على مدى ستة مواسم مقبلة".

وأضاف: "سيُقام غدًا الجمعة 7 يوليو الساعة 12:00 ظهرًا في مدينة ريال مدريد، حفل تقديم أردا جولر كلاعب جديد في ريال مدريد".

وتابع: "بعد ذلك، سيظهر أردا جولر أمام وسائل الإعلام".