ترتيب الدوري الإنجليزي.. نيوكاسل يتعادل مع ليستر سيتي ويضمن المشاركة بدوري أبطال أوروبا

ورفع التعادل رصيد نيوكاسل إلى 70 نقطة من 37 مباراة في المركز الثالث، ليضمن الفريق التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، في حين يملك ليستر سيتي 31 نقطة من 37 مباراة في المركز الثامن عشر قبل الأخير.

وتعود آخر مشاركة لنيوكاسل في دوري أبطال أوروبا لموسم 2002/2003 حيث تأهل لدور الـ16.

وفي الجولة الأخيرة، يستضيف نيوكاسل منافسه تشيلسي، في حين يستضيف ليستر سيتي (بطل موسم 2015/2016) منافسه ويستهام يوم الأحد 28 مايو.

وضمن مانشستر سيتي وآرسنال ونيوكاسل التأهل لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وتنحصر البطاقة الرابعة بين مانشستر يونايتد وليفربول، ويبدو أنها أقرب لليونايتد الذي له مباراتان مقابل مباراة واحدة لليفربول.