تفاعل كبير مع حضور ميسي وعائلته مباراة ميامي هيت وسيلتيكس (فيديو)
تفاعل جمهور كرة السلة خلال المباراة التي جمعت فريقي ميامي هيت مع بوسطن سيلتيكس، فجر الثلاثاء، بحضور الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، لحضور اللقاء برفقة عائلته.
وتواجد أيضًا برفقة ميسي زملاؤه في الفريق جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس ولويس سواريز.
وأظهرت الفيديوهات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي تفاعلًا كبيرًا من الجماهير الحاضرة في المباراة مع ظهور صورة ميسي على شاشة الملعب، كما قام النجم الأرجنتيني برد التحية للجماهير.
وكان ميسي انضم إلى فريق إنتر ميامي في صيف 2023 في صفقة انتقال حر بعدما انتهى عقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الماضي.
ميسي يظل مرشحًا بقوة ليصبح النجم الأول في تاريخ إنتر ميامي الجديد، وخاصة بسبب أهدافه التي لطالما أمطر بها شباك الخصوم.
ومنذ انتقال ميسي لإنتر ميامي، خاض النجم الأرجنتيني 24 مباراة في جميع المسابقات وسجل خلالها 22 هدفًا.
وتقدم بوسطن سيلتكس خطوة هامة نحو بلوغ الدور قبل النهائي بالأدوار الإقصائية لمنافسات القسم الشرقي، عقب فوزه 102 / 88 على مضيفه ميامي هيت، في المباراة الرابعة بسلسلة لقاءاتهما.
وأحرز ديريك وايت أعلى عدد من النقاط في مباراة واحدة بمسيرته في المسابقة، عقب تسجيله 38 نقطة لمصلحة سيلتكس، في حين أضاف زميله جيمس تاتوم 20 نقطة، وقام بعشر متابعات خلال اللقاء، ليقودا فريقهما لتحقيق فوزه الثالث على هيت، الذي حقق فوزًا وحيدًا في سلسلة مواجهاتهما.
ويبحث سيلتكس حسم التأهل للدور قبل النهائي حال فوزه في المباراة الخامسة التي تقام على ملعبه غدًا الأربعاء، علمًا بأن الفائز من تلك المواجهة سوف يلتقي في الدور المقبل مع الفائز من مواجهة كليفلاند كافالييرز وأورلاندو ماجيك.