تفاعل كبير مع حضور ميسي وعائلته مباراة ميامي هيت وسيلتيكس (فيديو)

تفاعل جمهور كرة السلة خلال المباراة التي جمعت فريقي ميامي هيت مع بوسطن سيلتيكس، فجر الثلاثاء، بحضور الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، لحضور اللقاء برفقة عائلته.

وتواجد أيضًا برفقة ميسي زملاؤه في الفريق جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس ولويس سواريز.

وأظهرت الفيديوهات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي تفاعلًا كبيرًا من الجماهير الحاضرة في المباراة مع ظهور صورة ميسي على شاشة الملعب، كما قام النجم الأرجنتيني برد التحية للجماهير.

وكان ميسي انضم إلى فريق إنتر ميامي في صيف 2023 في صفقة انتقال حر بعدما انتهى عقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الماضي.