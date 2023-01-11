بالتعاون مع الفيفا.. الاتحاد السعودي يُدشن مشروع توثيق تاريخ كرة القدم في المملكة

وقال الاتحاد السعودي في بيانه إن إدارته تعمل بالتعاون مع الفيفا على توثيق تاريخ كرة القدم في المملكة، من خلال تقديم مشروع يؤرخ الأحداث التاريخية للكرة السعودية.

وستكون الجهات العاملة في هذا المشروع، كلًا من الاتحاد السعودي لكرة القدم، والأعضاء المرشحين من منسوبي الأندية أعضاء الجمعية العمومية، وخبراء دوليين في التوثيق الرياضي يتم ترشيحهم من الفيفا.

ووفقًا لبيان اتحاد الكرة السعودي، فإنه من الممكن أن يستعين فريق العمل بمن يرونه مناسبًا للعمل في مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية.

ويقوم الأعضاء المعينون من الأندية والخبراء الدوليين بتحديد آلية العمل والبرنامج الزمني لمشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، الذي سيكون تحت إشراف الجمعية العمومية في اتحاد الكرة.