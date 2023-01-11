بالتعاون مع الفيفا.. الاتحاد السعودي يُدشن مشروع توثيق تاريخ كرة القدم في المملكة
دشّن الاتحاد السعودي لكرة القدم مشروعا لتوثيق تاريخ كرة القدم السعودية بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وتحت إشراف الجمعية العمومية.
وأصدر اتحاد القدم السعودي بيانًا قال فيه إنه قرر تدشين ذلك المشروع: "انطلاقًا من أهمية توثيق تاريخ كرة القدم ليكون ذلك مرجعًا لكافة الرياضيين".
وقال الاتحاد السعودي في بيانه إن إدارته تعمل بالتعاون مع الفيفا على توثيق تاريخ كرة القدم في المملكة، من خلال تقديم مشروع يؤرخ الأحداث التاريخية للكرة السعودية.
وستكون الجهات العاملة في هذا المشروع، كلًا من الاتحاد السعودي لكرة القدم، والأعضاء المرشحين من منسوبي الأندية أعضاء الجمعية العمومية، وخبراء دوليين في التوثيق الرياضي يتم ترشيحهم من الفيفا.
ووفقًا لبيان اتحاد الكرة السعودي، فإنه من الممكن أن يستعين فريق العمل بمن يرونه مناسبًا للعمل في مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية.
ويقوم الأعضاء المعينون من الأندية والخبراء الدوليين بتحديد آلية العمل والبرنامج الزمني لمشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، الذي سيكون تحت إشراف الجمعية العمومية في اتحاد الكرة.
يذكر أن الجدل بشأن ملف توثيق البطولات وأبطالها لا ينقطع في السعودية، إذ يتحدث عشاق كل نادٍ من الكبار عن تاريخ وإنجازات ناديهم من وجهة نظرهم الخاصة دون توثيق رسمي معتمد من الجهات الرياضية المسؤولة في المملكة.