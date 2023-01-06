كل ما تريد معرفته عن قرعة دور الـ16 في نهائي كأس ملك إسبانيا

تجرى غدا السبت، قرعة دور ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا بعد نهاية مباريات دور الـ32 بتأهل 16 ناديا، 12 منها من الدرجة الأولى و3 أندية من الدرجة الثانية ونادٍ من الدرجة الثالثة.

وبلغت أندية ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وإشبيلية وفالنسيا وأتلتيك بلباو وأوساسونا وريال مايوركا وفياريال وإسبانيول وريال سوسيداد وريال بيتيس حامل اللقب من الدرجة الأولى الإسباني دور ثمن النهائي، فيما تأهل من دوري الدرجة الثانية 3 أندية وهي ليفانتي وديبورتيفو ألافيس وسبورتينغ خيخون، وتأهل من دوري الدرجة الثالثة (الدرجة الأولى التابعة للاتحاد الإسباني) نادٍ واحد هو أتلتيكو سبتة.