مبابي يفقد دعم زملائه في باريس سان جيرمان ويصمم على الرحيل

تحول كيليان مبابي من كونه حجر الزاوية في مشروع باريس سان جيرمان إلى مشكلة خطيرة، حيث فقد اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا دعم غرفة تبديل الملابس عقب ما تردد بشأن رغبته في الرحيل عن النادي الباريسي خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أنه حتى موظفي باريس سان جيرمان يعارضون الامتيازات الممنوحة للنجم الفرنسي مقابل توقيع عقده الجديد في مايو/أيار الماضي.

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن العمود الفقري لغرفة تبديل الملابس في النادي، بقيادة ثلاثي أمريكا الجنوبية (نيمار وليونيل ميسي وماركينيوس) غير راضين عن النجم الفرنسي، ويحظون بدعم المغربي أشرف حكيمي والثلاثي الفرنسي بريسنل كيمبيبي ونوردي موكيلي والمهاجم هوجو إكيتيكي، فضلا عن المدير الفني كريستوف غالتييه.

وشكلت الإدارة الرياضية للنادي الباريسي فريقًا كان فيه مبابي حجر الزاوية في المشروع والرائد في غرفة الملابس، وتحقيقا لهذه الغاية قرر النادي رحيل أنخيل دي ماريا ولياندرو باريديس لإضعاف لاعبي أمريكا الجنوبية في الفريق.