هالاند يقود مانشستر سيتي للفوز على مانشستر يونايتد في أولد ترافورد (فيديو)

وحقق السيتي انتصاره الأكبر على اليونايتد في مباريات الديربي بينهما على ملعب أولد ترافورد، الذي استضاف اللقاء اليوم، منذ آذار/مارس 2014، عندما تغلب عليه بالنتيجة ذاتها في الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحرز هالاند الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 26 عندما أظهر حكم الفيديو المساعد ارتكاب راسموس هيولوند مخالفة ضد رودري، وبهدوء وضع اللاعب النرويجي الكرة في الشباك.

وهيمن سيتي على مجريات الأمور في الشوط الثاني وأحرز هالاند الهدف الثاني بعد الاستراحة بفترة وجيزة عندما استغل عرضية من برناردو سيلفا حولها برأسه إلى داخل الشباك محرزا هدفه 11 في الدوري هذا الموسم متساويا مع إجمالي أهداف يونايتد.

وسجل فيل فودين الهدف الثالث من مسافة قريبة في الدقيقة 80 عندما تصدى الحارس أندريه أونانا لتسديدة من رودري لتتجه الكرة إلى هالاند الذي لعب عرضية منخفضة إلى فودين الذي وضعها في الشباك ما دفع العديد من جماهير يونايتد لمغادرة الملعب مبكرا.