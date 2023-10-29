هالاند يقود مانشستر سيتي للفوز على مانشستر يونايتد في أولد ترافورد (فيديو)
اكتسح فريق مانشستر سيتي مضيفه وجاره اللدود مانشستر يونايتد، وحقق فوزًا كبيرًا 3 / صفر، اليوم الأحد، في قمة مباريات المرحلة العاشرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وحقق السيتي انتصاره الأكبر على اليونايتد في مباريات الديربي بينهما على ملعب أولد ترافورد، الذي استضاف اللقاء اليوم، منذ آذار/مارس 2014، عندما تغلب عليه بالنتيجة ذاتها في الدوري الإنجليزي الممتاز.
أحرز هالاند الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 26 عندما أظهر حكم الفيديو المساعد ارتكاب راسموس هيولوند مخالفة ضد رودري، وبهدوء وضع اللاعب النرويجي الكرة في الشباك.
وهيمن سيتي على مجريات الأمور في الشوط الثاني وأحرز هالاند الهدف الثاني بعد الاستراحة بفترة وجيزة عندما استغل عرضية من برناردو سيلفا حولها برأسه إلى داخل الشباك محرزا هدفه 11 في الدوري هذا الموسم متساويا مع إجمالي أهداف يونايتد.
وسجل فيل فودين الهدف الثالث من مسافة قريبة في الدقيقة 80 عندما تصدى الحارس أندريه أونانا لتسديدة من رودري لتتجه الكرة إلى هالاند الذي لعب عرضية منخفضة إلى فودين الذي وضعها في الشباك ما دفع العديد من جماهير يونايتد لمغادرة الملعب مبكرا.
وثأر مانشستر سيتي من خسارته 1 / 2 أمام مانشستر يونايتد في آخر مواجهة بينهما جرت على نفس الملعب في كانون الثاني/يناير الماضي بالمسابقة.
بهذا الفوز ارتفع رصيد مانشستر سيتي، الذي حقق فوزه الثامن في البطولة هذا الموسم مقابل خسارتين، إلى 24 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف خلف آرسنال، صاحب المركز الثاني، المتساوي معه في نفس الرصيد، فيما يتأخر بفارق نقطتين عن توتنهام هوتسبير المتصدر.
في المقابل، توقف رصيد مانشستر يونايتد، الذي نال خسارته الخامسة هذا الموسم في المسابقة، مقابل 5 هزائم، عند 15 نقطة في المركز الثامن.