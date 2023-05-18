مانشستر سيتي يتأهب لحصد أول ألقابه نحو الثلاثية

وحطم الفريق السماوي كل شيء في طريقه بأداء رائع، وبات الآن على بعد 3 انتصارات فقط من معادلة إنجاز مانشستر يونايتد العام 1999.

ويمكنه الانتهاء من المهمة الأولى، مطلع الأسبوع المقبل، بالفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الخامسة خلال 6 مواسم.

وما بدا وكأنه سباق بين حصانين يبدو الآن حفلًا للتتويج بعد سقوط آرسنال تحت ضغط سيتي الذي لا يقهر.

وقد يُتوج سيتي بالدوري حتى قبل أن يلعب، مطلع الأسبوع المقبل، إذا خسر آرسنال من مضيفه نوتنغهام فورست الذي يصارع على البقاء، وهو السيناريو الذي لم يكن محتملًا قبل عدة أسابيع حين كان آرسنال يتصدر الترتيب.

وحتى لو نجح آرسنال في التعافي من خسارته 3-صفر أمام ضيفه برايتون آند هوف ألبيون، يوم الأحد الماضي، وهي النتيجة التي أنهت آماله في اللقب، فإن سيتي سيكون بمقدوره تحقيق الدوري إذا فاز على ضيفه تشيلسي يوم الأحد.