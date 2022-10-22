ترتيب الدوري الفرنسي: مبابي يسجل هدفين ليقود باريس سان جيرمان للفوز على أجاكسيو

سجل كيليان مبابي هدفين ليقود باريس سان جيرمان للفوز 3-صفر على أجاكسيو اليوم الجمعة محافظا على سجله الخالي من الهزائم في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم هذا الموسم.

افتتح المهاجم الفرنسي التسجيل في الدقيقة 24 بعد أن تلقى تمريرة بينية من ليونيل ميسي ليلعبها من فوق الحارس بنجامين ليروي.

وسنحت العديد من الفرص لباريس سان جيرمان لمضاعفة التقدم وكان أصحاب الأرض محظوظين بإنهاء الشوط الأول بفارق هدف واحد فقط.

وحسمت نتيجة اللقاء عندما سجل ميسي الهدف الثاني لباريس سان جيرمان من مسافة قريبة بعد أن تلقى تمريرة بينية من مبابي وراوغ ليروي ليسجل في الدقيقة 78.

وسجل مبابي هدفه الثاني قبل نهاية المباراة بثماني دقائق بتسديدة من على حافة منطقة الجزاء ذهبت إلى الزاوية اليسرى السفلية لمرمى أجاكسيو ليحسم فوزا سهلا للمدافع عن اللقب ويبقيه في صدارة الترتيب برصيد 32 نقطة من 12 مباراة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الفرنسي: