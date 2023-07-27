البطولة العربية.. الشرطة العراقي يفوز على الصفاقسي (فيديو)
تغلب الشرطة العراقي على الصفاقسي التونسي 1-0، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى بكأس الملك سلمان للأندية العربية لكرة القدم، والتي انطلقت، اليوم، في السعودية.
وسجل علاء عبد الزهرة هدفًا من ركلة جزاء ليقود الشرطة العراقي لتحقيق أول فوز في البطولة.
وسجل الصفاقسي هدفًا بعد مرور 16 دقيقة عن طريق محمد السائحي لكنه لم يحتسب للتسلل.
وكاد الفريق القادم من تونس أن يسجل بعد 31 دقيقة برأسية من المهاجم ديبي بيرانجيه جوتييه من مدى قريب، لكن حارس الشرطة أحمد باسل فاضل أبعد الكرة بنجاح.
وبعد العودة لحكم الفيديو المساعد احتسبت ركلة جزاء في الدقيقة 63 للشرطة بعد لمسة يد على أحمد العجال ليتلقى البطاقة الصفراء الثانية ويكمل الصفاقسي المباراة بعشرة لاعبين.
ونجح القائد عبد الزهرة بتسجيل ركلة الجزاء بعدما سددها على يمين الحارس محمد الهادي الذي اتجه للزاوية الأخرى.
وتصدر الشرطة، المتوج بدوري الأضواء في بلاده، المجموعة الأولى في انتظار مواجهة الترجي مع الاتحاد السعودي في وقت لاحق اليوم.
ويلعب الشرطة ضد الترجي في الجولة المقبلة، بينما يواجه الصفاقسي نظيره الاتحاد.
وتضم المجموعة الأولى إلى جانب الشرطة والصفاقسي، فريقي اتحاد جدة السعودي، والترجي التونسي، واللذين يلتقيان في وقت لاحق من اليوم الخميس.
وتستضيف مدن أبها، والطائف، والباحة، منافسات البطولة التي تتواصل حتى يوم 12 أغسطس المقبل.