البطولة العربية.. الشرطة العراقي يفوز على الصفاقسي (فيديو)

تغلب الشرطة العراقي على الصفاقسي التونسي 1-0، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى بكأس الملك سلمان للأندية العربية لكرة القدم، والتي انطلقت، اليوم، في السعودية.

وسجل علاء عبد الزهرة هدفًا من ركلة جزاء ليقود الشرطة العراقي لتحقيق أول فوز في البطولة.