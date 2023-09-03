ترتيب الدوري الإنجليزي: ليفربول يحقق الفوز الثالث بتجاوز أستون فيلا

وفي وقت لاحق يستضيف آرسنال، وصيف الموسم الماضي، مانشستر يونايتد، في قمة الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وبعد نهاية الجولة الرابعة تتوقف المسابقة بسبب الفترة الدولية، على أن تعود المنافسة يوم 16 سبتمبر.

وفي الجولة الخامسة يلعب ليفربول مع وولفرهامبتون، ومانشستر يونايتد مع برايتون، وتوتنهام مع شيفيلد يونايتد، ومانشستر سيتي مع ويستهام، وآرسنال مع إيفرتون، وتشيلسي مع بورنموث، ونيوكاسل مع برينتفورد.