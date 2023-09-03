ترتيب الدوري الإنجليزي: ليفربول يحقق الفوز الثالث بتجاوز أستون فيلا
حقق ليفربول فوزه الثالث على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تفوقه 3/0 على ضيفه أستون فيلا في الجولة الرابعة من البريميرليغ، اليوم الأحد.
وعلى ملعب أنفيلد تقدم الوافد الجديد دومينيك سوبوسلاي بالهدف الأول لليفربول في الدقيقة الثالثة بتسديدة يسارية رائعة من خارج منطقة الجزاء.
وأضاف ماتي كاش لاعب أستون فيلا الهدف الثاني لليفربول بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 22.
ووقع النجم المصري محمد صلاح ثالث أهداف ليفربول في الدقيقة 55 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد ضربة رأسية من داروين نونيز.
وبعد التعادل السلبي مع تشيلسي في الجولة الأولى تغلب ليفربول على بورنموث ونيوكاسل ثم أستون فيلا.
وبات رصيد ليفربول 10 نقاط من 4 مباريات في المركز الثاني مع توتنهام.
ويتصدر مانشستر سيتي، حامل اللقب في آخر 3 مواسم، جدول الترتيب ويملك 12 نقطة بالفوز في أول 4 مباريات.
وفي وقت لاحق يستضيف آرسنال، وصيف الموسم الماضي، مانشستر يونايتد، في قمة الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.
وبعد نهاية الجولة الرابعة تتوقف المسابقة بسبب الفترة الدولية، على أن تعود المنافسة يوم 16 سبتمبر.
وفي الجولة الخامسة يلعب ليفربول مع وولفرهامبتون، ومانشستر يونايتد مع برايتون، وتوتنهام مع شيفيلد يونايتد، ومانشستر سيتي مع ويستهام، وآرسنال مع إيفرتون، وتشيلسي مع بورنموث، ونيوكاسل مع برينتفورد.