ترتيب الدوري المصري.. الأهلي يكتفي بالتعادل مع المصري
أهدر حسين الشحات أخطر فرص اللقاء بغرابة في الشوط الثاني ليكتفي الأهلي بنقطة وحيدة من التعادل السلبي مع ضيفه المصري البورسعيدي، ويضيع فرصة توسيع الفارق مع أقرب منافسيه على صدارة الدوري المصري الممتاز، اليوم الخميس.
ورفع الأهلي رصيده إلى 31 نقطة من 13 مباراة متفوقا بأربع نقاط على فيوتشر الثاني وخمس نقاط على الزمالك الثالث.
ولم يستفد الأهلي من تعادل الزمالك مع الاتحاد السكندري وتعادل بيراميدز مع فيوتشر.
وارتفع رصيد المصري إلى 18 نقطة في المركز الثامن.
وأهدر الشحات في الدقيقة 50 أخطر فرصة في المباراة بعد أن تلقى تمريرة من محمد مجدي "آفشة" سددها بجوار القائم الأيسر لمرمى محمود جاد حارس المصري.
وفي وقت سابق، استعاد غزل المحلة نغمة الانتصارات التي راوغته طويلا في خمس مباريات متتالية، شملت التعادل مرتين والهزيمة ثلاث مرات، بالفوز 1/0 على ضيفه إنبي.
ورفع غزل المحلة رصيده إلى 21 نقطة من 13 مباراة ليتقدم للمركز الخامس، فيما تجمد رصيد إنبي عند 10 نقاط وتراجع للمركز السابع عشر.
وسجل النيجيري جبريل أوروك هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 39 مستغلا ركلة ركنية نفذها بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء تحولت مباشرة تجاه المرمى وسكنت شباك الحارس عبدالعزيز البلعوطي.