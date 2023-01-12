ترتيب الدوري المصري.. الأهلي يكتفي بالتعادل مع المصري

أهدر حسين الشحات أخطر فرص اللقاء بغرابة في الشوط الثاني ليكتفي الأهلي بنقطة وحيدة من التعادل السلبي مع ضيفه المصري البورسعيدي، ويضيع فرصة توسيع الفارق مع أقرب منافسيه على صدارة الدوري المصري الممتاز، اليوم الخميس.

ورفع الأهلي رصيده إلى 31 نقطة من 13 مباراة متفوقا بأربع نقاط على فيوتشر الثاني وخمس نقاط على الزمالك الثالث.