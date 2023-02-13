ترتيب الدوري المصري.. الزمالك يتجاوز سموحة ويصعد إلى المركز الرابع مؤقتا (فيديو)
استعاد نادي الزمالك شيئا من توازنه بفوزه على منافسه سموحة 3/1، اليوم الإثنين، في الجولة الـ18 من الدوري المصري.
ووضع محمود عبدالرازق شيكابالا الزمالك في المقدمة في الدقيقة 35 بتسديدة يسارية بعد تمريرة من محمد سيد نيمار.
وأضاف أحمد سيد زيزو الهدف الثاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد عمل رائع من سيف جعفر.
وعاد أحمد سيد زيزو وسجل الهدف الثاني له والثالث للزمالك في الدقيقة 42 بضربة رأسية بعد كرة عرضية متقنة من شيكابالا.
وسجل محمد الصباحي هدف سموحة الوحيد في الدقيقة 90.
ورفع الزمالك رصيده إلى 32 نقطة من 18 مباراة في المركز الرابع مؤقتا، في حين يملك سموحة 20 نقطة من 18 مباراة في المركز الـ12 مؤقتا
وحقق الزمالك، حامل اللقب في الموسمين الماضيين، الفوز التاسع، وتعادل 5 مرات، وخسر 4 مرات.
ومن المقرر أن يلعب الزمالك مع المريخ السوداني يوم الجمعة في دوري أبطال أفريقيا