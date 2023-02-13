ترتيب الدوري المصري.. الزمالك يتجاوز سموحة ويصعد إلى المركز الرابع مؤقتا (فيديو)

استعاد نادي الزمالك شيئا من توازنه بفوزه على منافسه سموحة 3/1، اليوم الإثنين، في الجولة الـ18 من الدوري المصري.

ووضع محمود عبدالرازق شيكابالا الزمالك في المقدمة في الدقيقة 35 بتسديدة يسارية بعد تمريرة من محمد سيد نيمار.

وأضاف أحمد سيد زيزو الهدف الثاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد عمل رائع من سيف جعفر.