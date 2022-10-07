تين هاغ يدعو لاعبي مانشستر يونايتد لإظهار "الجانب الشرير" بشكل أكثر ذكاءً

قال إريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن فريقه بحاجة إلى تطور حاسم وقوي في الأداء، مطالبا اللاعبين بأن يكونوا أكثر ذكاء إذا أرادوا المنافسة على الألقاب مرة أخرى.

ونال لاعبو يونايتد 23 إنذارا بعد سبع مباريات فقط هذا الموسم، وبات سكوت مكتوميناي وديوجو دالوت على بعد إنذار واحد من الإيقاف، بينما حصل القائد هاري ماجواير وبرونو فرنانديز على ثلاثة إنذارات لكل منهما.

وقال تين هاغ للصحفيين اليوم الجمعة: "أعرف الجانب الشرير في أداء يونايتد، وأعرف طبيعته.. بهذه الطريقة يمكننا التقدم.. أحيانا نلعب بطريقة أكثر ذكاء. لدينا الكثير من الإنذارات ولا أفهم السبب".

وأضاف: "نريد أن نلعب بقوة ونريد الاستمرار في أجواء أي مباراة.. رأيت العديد من الإنذارات وفكرت قائلا "هل هذا ضروري"؟.

وتابع: "لكنني أرجع الأمر أيضا إلى اللاعبين. يجب أن أواصل تذكيرهم باللعب بذكاء ولكن عليهم أن يلعبوا بطريقة شريرة أيضا".

وبدا يونايتد غير مقنع في انتصاره 3-2 على أومونيا نيقوسيا القبرصي بعد أن عدل تأخره أمام الفريق المتواضع إلى فوز في الدوري الأوروبي أمس الخميس، وسيحتاج للظهور بقوة في ملعب جوديسون بارك ليرد سريعا على هزيمته المنكرة 6-3 أمام مانشستر سيتي حامل اللقب ومنافسه المحلي.

وحذر تن هاج من أن الأمر سيستغرق شهورا للاعبي يونايتد لتطوير الضغط والتركيز وعقلية اللعب، وهو ما يحتاجون إليه للمنافسة باستمرار مع أفضل الفرق، وقال: "إنه أمر بدني وعقلي.. إنه أيضا يتعلق بالاستدامة".

وأوضح: "إنه مثل الأسلوب اليومي.. أسلوب حياة، وعليك أن تستحضره في كل جلسة تدريب، وفي نظامك كفريق وكلاعب".

وواصل: "عندما تفتقر إليه في السنوات الأخيرة، فلن تستطيع أن تبنيه أو تتقدم فيه خلال أسبوع أو شهر. يجب أن يكون هو نظامك.. هذا مطلب عند أعلى مستويات كرة القدم هذه الأيام. بدا واضحا تماما أن سيتي وضع معيارا لنفسه.. لقد رأينا ذلك أمام ليفربول وآرسنال ولكن علينا الآن القيام بذلك على أساس ثابت".

واختتم: "هذا ما يتعين علينا العمل عليه الآن. لكنه لن يحدث بين عشية وضحاها. سيستغرق الأمر أكثر من أسابيع، سيستغرق شهورا".