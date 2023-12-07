إنقاذ مارتينيز المذهل أمام هالاند على مرتين (فيديو)

ويحل مانشستر سيتي ضيفًا على أستون فيلا على ملعب فيلا بارك، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة للدوري الإنجليزي.

وأنقذ إيمليانو مارتينيز فرحة تهديف محققة "بروحين" من النرويجي إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي.

وعندما حلَّت الدقيقة 11 تسلَّم هالاند بينية "كرة سحرية" من فيل فودين وسدد قوية، ولكن إيمليانو نجح في التصدي لها، لتذهب إلى برونو فرنانديز الذي رفع الكرة على رأس هالاند لسيددها قوية، ولكن الحارس الأرجنتيني تألق مرة أخرى وأبعد الكرة.