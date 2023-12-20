مسعود أوزيل يثير إعجاب متابعيه باكتسابه كتلة عضلية رائعة (فيديو)
أثار الدولي الألماني السابق مسعود أوزيل، إعجاب متابعيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد تداول فيديوهات له تظهر بنيته العضلية الرائعة والتي اكتسبها اللاعب، بعد أقل من عام لاعتزاله عالم كرة القدم.
وفي مارس 2023، أعلن أوزيل، لاعب باشاك شهير التركي، وصانع ألعاب فريق ريال مدريد وآرسنال الأسبق، اعتزاله كرة القدم نهائيا بعمر 34 عامًا.
ومن خلال رسالة مطولة عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستغرام"، أكد الفائز بكأس العالم 2014، أنه قرر اعتزال كرة القدم نهائيًّا بعد 17 عامًا.
وارتدي مسعود أوزيل، قمصان عدد من أكبر الأندية الأوروبية وهي شالكة وفيردر بريمن وريال مدريد وآرسنال وفنربخشة التركي وإسطنبول باشاك شهير، على الترتيب.
ولم يكن معروفًا عن أوزيل خلال تواجده بالملاعب أنه لاعب ذو بنية عضلية قوية، بل تميز بمرواغاته ومهاراته الرائعة ضد المنافسين.
ومؤخرًا تم تداول مقاطع فيديو نشرها مدربه الشخصي ألبر أكساك على "إنستغرام"، تظهر نجم آرسنال السابق منذ انطلاقته في رحلة بناء عضلاته بالصالة الرياضية.
ويظهر أوزيل وهو يقوم بتنويع التمارين المصممة لبناء عضلات الذراع، بما في ذلك القرفصاء باستخدام دمبل كبير، حتى أصبح المقطع الأخير الذي تم نشره متدوالًا بكثرة وصدم الجماهير بشكل غير متوقع، إذ كانوا معتادين على رؤية أوزيل الذي كان يظهر بشكل نحيف وبكتلة عضلية مختلفة تمامًا.
وطالب بعض المتابعين النجم الألماني بأن ينظف حذاءه من الغبار ويعود للعب مرة أخرى، قائلين: "يجب على أوزيل أن يعود من التقاعد ويلعب لمدة 3 أو 4 سنوات إضافية".
مسيرة أوزيل
ولعب أوزيل 645 مباراة طوال مسيرته الاحترافية مع الأندية، سجل خلالها 114 هدفًا وصنع 222 لآخرين.
وحصد الألماني ألقاب الدوري والكأس والسوبر مرة واحدة مع ريال مدريد، كأس الاتحاد الإنجليزي مع أرسنال أربع مرات والدرع الخيرية مرتين.
وفاز بلقب كأس ألمانيا مع فيردر بريمن عام 2009.
ومع منتخب ألمانيا، فاز أوزيل بلقب كأس العالم 2014، ويورو تحت 21 عامًا، بجانب فوزه بجائزة لاعب العام في ألمانيا 2014.
لعب أوزيل 92 مباراة بقميص ألمانيا، سجل خلالها 23 هدفًا وصنع 40 .