مسعود أوزيل يثير إعجاب متابعيه باكتسابه كتلة عضلية رائعة (فيديو)

أثار الدولي الألماني السابق مسعود أوزيل، إعجاب متابعيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد تداول فيديوهات له تظهر بنيته العضلية الرائعة والتي اكتسبها اللاعب، بعد أقل من عام لاعتزاله عالم كرة القدم.

وفي مارس 2023، أعلن أوزيل، لاعب باشاك شهير التركي، وصانع ألعاب فريق ريال مدريد وآرسنال الأسبق، اعتزاله كرة القدم نهائيا بعمر 34 عامًا.

ومن خلال رسالة مطولة عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستغرام"، أكد الفائز بكأس العالم 2014، أنه قرر اعتزال كرة القدم نهائيًّا بعد 17 عامًا.