تصعيد أزمة اعتداء فريق "أبو سليم" على الحكم المصري معروف
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم "التصعيد" في أزمة اعتداء فريق أبو سليم الليبي على الحكم المصري محمد معروف.
وشهدت الدقائق الأخيرة من مباراة نهضة بركان المغربي وأبو سليم، في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية أحداث عنف، ضد الحكم محمد معروف.
وفجّر هدف نهضة بركان الثالث في الدقيقة 103 غضب لاعبي أبو سليم، وبدأت أحدث العنف ضد الحكم المصري، الذي طرد حسام العباني من الفريق الليبي.
وقال الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان، اليوم الإثنين: "أرسل اتحاد الكرة برئاسة جمال علام خطابا إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، يدين ويشجب الاعتداءات التي تعرض لها الحكم الدولي محمد معروف من قبل فريق أبو سليم الليبي خلال مباراتهم أمام نهضة بركان المغربي في ربع نهائي الكونفدرالية".
وأضاف: "وطالب اتحاد الكرة في خطابه بالتحقيق في واقعة اعتداء فريق أبو سليم على الحكم معروف، مع التأكيد على ثقة اتحاد الكرة في الاتحاد الأفريقي في حماية حكامه والحفاظ على حقوقهم داخل وخارج الملعب".
وأوضح: "خاصة أن هذا الأمر لا يصح أن يظهر في الملاعب وفي البطولة الكونفدرالية التي تعد إحدى أقوى البطولات التي ينظمها ويشرف عليها الاتحاد الأفريقي".
هجوم أبو سليم
وشن مسؤولو أبوسليم هجوما لاذعا على الحكم المصري محمود معروف.
وقال فوزي الحراري، المدير التنفيذي لنادي أبو سليم،: قدر الله وما شاء فعل، فعلنا كل ما بوسعنا لإسعاد جماهير النادي، واجتهدنا طوال 115 دقيقة".
وأضاف: "رغم اجتهادنا.. كان للاتحاد الأفريقي وللحكم المصري رأي آخر".
وتابع الحراري: "ضربة مرمى لصالحنا فوجئنا باحتسابها ضربة ركنية للمنافس، ومن ثم إضافة 15 دقيقة كوقت بدلا من الضائع، حسبنا الله ونعم الوكيل في ذلك الظالم".