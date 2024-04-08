تصعيد أزمة اعتداء فريق "أبو سليم" على الحكم المصري معروف

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم "التصعيد" في أزمة اعتداء فريق أبو سليم الليبي على الحكم المصري محمد معروف.

وشهدت الدقائق الأخيرة من مباراة نهضة بركان المغربي وأبو سليم، في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية أحداث عنف، ضد الحكم محمد معروف.

وفجّر هدف نهضة بركان الثالث في الدقيقة 103 غضب لاعبي أبو سليم، وبدأت أحدث العنف ضد الحكم المصري، الذي طرد حسام العباني من الفريق الليبي.

وقال الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان، اليوم الإثنين: "أرسل اتحاد الكرة برئاسة جمال علام خطابا إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، يدين ويشجب الاعتداءات التي تعرض لها الحكم الدولي محمد معروف من قبل فريق أبو سليم الليبي خلال مباراتهم أمام نهضة بركان المغربي في ربع نهائي الكونفدرالية".