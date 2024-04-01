نيمار يحدد موعد رحيله عن الهلال وناديه الجديد

حدد البرازيلي نيمار داسيلفا موعد رحيله عن نادي الهلال السعودي، كاشفًا أيضًا عن وجهته المقبلة.

وكان نيمار انتقل إلى صفوف الهلال في صيف 2023 قادمًا من باريس سان جيرمان.

لكن النجم البرازيلي لم يلعب سوى 5 مباريات بقميص "الزعيم" في كل البطولات، سجل فيهم هدفًا وصنع 3، وذلك كونه تعرّض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال شهر أكتوبر الماضي.

من جانبها، قالت صحيفة "UOL" البرازيلية، إن نيمار أخبر الجهاز الفني ولاعبي سانتوس برغبته في العودة إلى النادي الذي بدأ به مسيرته الاحترافية.