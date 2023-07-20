ميتروفيتش يهدد فولهام بعد عرقلة انتقاله إلى الهلال

أفادت صحيفة "ديلي ميل" بأن الصربي ألكسندر ميتروفيتش لاعب فولهام أخبر أقاربه أنه لن يلعب للنادي مرة أخرى لأنه يعتقد أنه تم استبعاده من الانتقال إلى الهلال السعودي.

وذكرت الصحيفة أن فولهام رفض الأسبوع الماضي عرضًا ثانيًا بقيمة 35 مليون جنيه إسترليني من الهلال لشراء ميتروفيتش.

وميتروفيتش البالغ من العمر 28 عامًا لديه ثلاث سنوات متبقية في العقد، لكنه أخبر فولهام أنه حريص على الانتقال للهلال.