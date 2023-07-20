ميتروفيتش يهدد فولهام بعد عرقلة انتقاله إلى الهلال
أفادت صحيفة "ديلي ميل" بأن الصربي ألكسندر ميتروفيتش لاعب فولهام أخبر أقاربه أنه لن يلعب للنادي مرة أخرى لأنه يعتقد أنه تم استبعاده من الانتقال إلى الهلال السعودي.
وذكرت الصحيفة أن فولهام رفض الأسبوع الماضي عرضًا ثانيًا بقيمة 35 مليون جنيه إسترليني من الهلال لشراء ميتروفيتش.
وميتروفيتش البالغ من العمر 28 عامًا لديه ثلاث سنوات متبقية في العقد، لكنه أخبر فولهام أنه حريص على الانتقال للهلال.
ورفض فولهام عرضًا افتتاحيًّا من الهلال بقيمة 25.5 مليون جنيه إسترليني، لكن ميتروفيتش طلب من شهيد خان مالك النادي قبول العرض الجديد.
وأكدت "ديلي ميل" أن ميتروفيتش أبلغ أقاربه أنه لن يلعب لفولهام مرة أخرى بعد أن قيَّمه النادي بـ52 مليون جنيه إسترليني.
وبات المهاجم الصربي يخشى أن يتم إفشال انتقاله للهلال.
وكان ميتروفيتش يفكر في عدم الانضمام إلى جولة فولهام التمهيدية للموسم الجديد، قبل أن يقنعه وكيله بيني زهافي بالانضمام إلى الفريق.
ومن المقرر أن يسافر فولهام إلى الولايات المتحدة اليوم الخميس.
وكان ميتروفيتش عنصرًا مهمًّا في فولهام خلال فترة وجوده في النادي، حيث سجل 111 هدفًا في 205 مباريات.
وأعاد ميتروفيتش فولهام إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في 2022، بعدما قاد النادي للمركز الأول في دوري البطولة الإنجليزية (دوري الدرجة الأولى) موسم 2021/2022 بتسجيله 43 هدفًا.
وفي الموسم المنقضي، واصل ميتروفيتش تألقه وسجل 14 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز ليحتل فولهام المركز العاشر.
وحتى الآن تعاقد الهلال مع سيرجي ميلينكوفيتشسافيتش من لاتسيو، ولاعب الوسط البرتغالي روبن نيفيز من ولفرهامبتون والمدافع السنغالي كاليدو كوليبالي من تشيلسي.