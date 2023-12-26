على طريقة رونالدو.. هكذا احتفل إمام عاشور بفوز الأهلي على سيراميكا (فيديو)
احتفل إمام عاشور لاعب وسط النادي الأهلي على طريقة البرتغالي كريستيانو رونالدو، عقب نهاية مباراة فريقه أمام سيراميكا، في نصف نهائي كأس السوبر المصري، وفاز فيها الأهلي في اللحظات الأخيرة.
وسجل مدافع سيراميكا آرثر جاستس هدفا عكسيا بالخطأ في مرماه بالدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني، ليتأهل الأهلي لنهائي كأس السوبر المصري لكرة القدم المقام في الإمارات بالفوز على منافسه 1-صفر، اليوم الاثنين.
وجاء هدف المباراة الوحيد بعدما استلم إمام عاشور الكرة من ناحية اليسار وانطلق بها وتوغل داخل المنطقة وأرسل عرضية أرضية اصطدمت في القائم ثم في جاستس لاعب سيراميكا وتحولت إلى الشباك.
وعقب صافرة النهاية، سدد عاشور الكرة في المرمى، ثم انطلق إلى وسط الملعب واحتفل على طريقة كريستيانو رونالدو.
ويلتقي الأهلي في النهائي مع فيوتشر الذي تأهل بالفوز على نظيره بيراميدز بركلات الترجيح الماراثونية، في وقت سابق اليوم.
وطرد محمد إبراهيم لاعب سيراميكا قبل صافرة النهاية للاحتجاج.