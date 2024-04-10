جيسوس قبل مباراة الهلال والاتحاد: نقترب من تحقيق أول أهدافنا
أكد البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الهلال، جاهزية الفريق للمباراة المرتقبة أمام الاتحاد، غدًا الخميس، في نهائي كأس السوبر السعودي، مشيرًا إلى أن الفريق نجح في التأهل إلى النهائي وسط جدول مباريات مزدحم ويقف على بعد خطوة واحدة من تحقيق أول أهدافه في الموسم.
وتأهل الهلال لنهائي كأس السوبر السعودي المقامة في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بالفوز 2-1 على النصر، وسيلتقي في النهائي مع الاتحاد الذي تأهل بالفوز 2-1 على الوحدة في المباراة الأخرى بالدور قبل النهائي.
وقال جيسوس خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد، اليوم، للحديث عن المباراة: "عيد مبارك للجميع.. لقد وصلنا الآن لأول نهائي من بين عدة منافسات نخوضها وفي ظل جدول مزدحم بالمباريات، وأمامنا فرص أخرى للوصول إلى النهائي في أكثر من بطولة" وذلك في إشارة إلى المنافسة في بطولتي كأس ملك السعودية ودوري أبطال آسيا.
وعن مواجهة الاتحاد في النهائي، أشار جيسوس: "نحترم المنافس أيًا كان، نقدر مستويات كل المنافسين، وأتمنى أن نستغل الفرصة المتاحة غدًا ونحقق أول أهدافنا لهذا الموسم".
وعن تعامله مع مباراة النصر وما أعده للتعامل مع أسلوب لعب الاتحاد، قال مدرب الهلال: "في مواجهاتنا السابقة مع النصر، كان يلعب بنفس الأسلوب، باستثناء المباراة الماضية وهو ما كان مفاجئًا لنا.
"لكن بالنسبة للاتحاد، كان يلعب بأساليب مختلفة في مواجهاتنا الماضية. وبالتالي، خوضه مباراة غد بأسلوب مختلف، لن يكون مفاجئًا بالنسبة لنا".
وعن علاقته باللاعب مالكوم الذي تألق في مواجهة النصر وسجل الهدف الثاني للهلال، أوضح: "لاعب مثل مالكوم يمتلك إمكانيات عالية، وإلى جانب القدرات الفنية، ويتمتع بالذكاء الخططي ولديه فهم ورؤية للعبة، فهو من اللاعبين الذين أفضلهم".
وواصل المدرب الثناء على اللاعب البرازيلي، قائلاً: "أذكر في العام الماضي، عندما كنت مدربًا لفناربخشة التركي، واجهناه في المنافسات الأوروبية عندما كان يلعب لفريق زينيت سان بطرسبرغ الروسي، وبعدها قلت لنفسي إنني أحتاج للاعب من نوعية مالكوم أينما ذهبت، وأنا محظوظ بوجوده معي الآن".