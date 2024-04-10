جيسوس قبل مباراة الهلال والاتحاد: نقترب من تحقيق أول أهدافنا

أكد البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الهلال، جاهزية الفريق للمباراة المرتقبة أمام الاتحاد، غدًا الخميس، في نهائي كأس السوبر السعودي، مشيرًا إلى أن الفريق نجح في التأهل إلى النهائي وسط جدول مباريات مزدحم ويقف على بعد خطوة واحدة من تحقيق أول أهدافه في الموسم.

وتأهل الهلال لنهائي كأس السوبر السعودي المقامة في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بالفوز 2-1 على النصر، وسيلتقي في النهائي مع الاتحاد الذي تأهل بالفوز 2-1 على الوحدة في المباراة الأخرى بالدور قبل النهائي.

وقال جيسوس خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد، اليوم، للحديث عن المباراة: "عيد مبارك للجميع.. لقد وصلنا الآن لأول نهائي من بين عدة منافسات نخوضها وفي ظل جدول مزدحم بالمباريات، وأمامنا فرص أخرى للوصول إلى النهائي في أكثر من بطولة" وذلك في إشارة إلى المنافسة في بطولتي كأس ملك السعودية ودوري أبطال آسيا.