ترتيب الدوري الإيطالي.. كالياري يفرض التعادل على إنتر ميلان (فيديو)

فرض كالياري التعادل 2/2 على مضيفه إنتر ميلان، اليوم الأحد، في الجولة الـ32 من الدوري الإيطالي.

وعلى ملعب سان سيرو (جيوزيبي مياتزا) تقدم إنتر ميلان بهدف سجله ماركوس تورام، بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء.

لكن إلدور شومورودوف أدرك التعادل لكالياري في الدقيقة 65، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وتقدم إنتر ميلان مجددا بعدما سجل له هاكن كالهانغولو من ضربة جزاء في الدقيقة 74.

غير أن نيكولاس فيولا سجل هدف التعادل للضيوف في الدقيقة 83، بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء.