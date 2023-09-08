تصفيات يورو 2024: منتخب فرنسا يهزم إيرلندا وفوز هولندا على اليونان (فيديو)
تغلب منتخب فرنسا 2/0 على ضيفه منتخب إيرلندا، في حين تغلب منتخب هولندا 3/0 على اليونان، اليوم الخميس، في الجولة الخامسة من المجموعة الثانية لتصفيات أمم أوروبا 2024.
وعلى ملعب باريس تغلب منتخب فرنسا 2/0 على إيرلندا، وتقدم أوريلين تشواميني لفرنسا بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 19.
وانتهى الشوط الأول على هذه النتيجة، وأضاف ماركوس تورام الهدف الثاني في الدقيقة 48 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
ورفع منتخب فرنسا رصيده إلى 15 نقطة من 5 مباريات، بالعلامة الكاملة.
في حين جمّدت الخسارة رصيد إيرلندا عند 3 نقاط فقط من 4 مباريات في المركز الرابع.
فوز هولندا على اليونان
وتغلب منتخب هولندا 3/0 على مضيفه منتخب اليونان جاءت جميعها في الشوط الأول.
ووقع مارتن دي رون الهدف الأول في الدقيقة 17 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، وأضاف كودي جاكبو الهدف الثاني في الدقيقة 31 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من دينزل دومفريس.
ووقع فاوت فيخهورست الهدف الثالث في الدقيقة 39 من ضربة رأس بعد كرة عرضية من دينزل دومفريس أيضًا.
ويملك منتخب هولندا 6 مباريات من 3 مباريات في المركز الثاني في المجموعة الثانية، مقابل 6 نقاط من 4 مباريات لليونان.
وفي أكتوبر يلعب منتخب فرنسا مع هولندا في قمة مباريات المجموعة.