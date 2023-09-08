تصفيات يورو 2024: منتخب فرنسا يهزم إيرلندا وفوز هولندا على اليونان (فيديو)

تغلب منتخب فرنسا 2/0 على ضيفه منتخب إيرلندا، في حين تغلب منتخب هولندا 3/0 على اليونان، اليوم الخميس، في الجولة الخامسة من المجموعة الثانية لتصفيات أمم أوروبا 2024.

وعلى ملعب باريس تغلب منتخب فرنسا 2/0 على إيرلندا، وتقدم أوريلين تشواميني لفرنسا بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 19.