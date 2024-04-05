موعد مواجهتي نصف نهائي كأس رئيس الإمارات

كشف الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، اليوم الجمعة، مواعيد مباراتي نصف نهائي كأس رئيس الإمارات.

وبحسب بيان الاتحاد فإنه تقرر تعديل موعد إقامة مباراتي نصف النهائي لتقاما يومي 30 أبريل الحالي والأول من مايو المقبل.

وأوضح الاتحاد الإماراتي أنه سيتم تحديد ملعب وتوقيت كل مباراة لاحقا.

وتأهل شباب الأهلي والنصر والوصل واتحاد كلباء لنصف النهائي.

وفي ربع النهائي تجاوز شباب الأهلي منافسه الشارقة، وتغلب اتحاد كلباء على العين، والوصل على الجزيرة، والنصر على عجمان.

والشارقة هو البطل التاريخي للمسابقة في آخر موسمين وهو البطل التاريخي للمسابقة برصيد 10 ألقاب مع شباب الأهلي مقابل سبعة ألقاب للعين وأربعة للنصر وثلاثة للجزيرة، ولقبين لكل من الوحدة والوصل ولقب لبني ياس.