عمر السومة يؤكد عودته لمنتخب سوريا

أعلن مهاجم العربي القطري عمر السومة العدول عن قرار اعتزال اللعب دوليا، مؤكدا استعداده لاستئناف مسيرته مع منتخب سوريا في الفترة القادمة.

وبعد نحو خمسة أشهر من إعلانه اعتزال اللعب دوليا، قبل أسابيع من كأس أمم آسيا 2023 التي احتضنتها قطر مطلع العام الجاري، قرر السومة التراجع عن الاعتزال والعودة لتعزيز صفوف منتخب نسور قاسيون.

وفي ديسمبر 2023، اتخذ المهاجم، البالغ من العمر 35 عاما، قرار وضع حد لنشاطه مع المنتخب، بعدما تم استبعاده من القائمة التي أعلنها الأرجنتيني هيكتور كوبر لتمثيل سوريا في كأس آسيا قطر 2023.

وسيكون مهاجم العربي القطري، المتوج الأسبوع الماضي بلقب كأس السوبر القطري الإماراتي، مع ناديه، على ذمة الجهاز الفني لمنتخب نسور قاسيون بدءا من مباراة التصفيات المزدوجة لكأس آسيا 2027 وكأس العالم 2026 أمام منتخب كوريا الشمالية، في الأسبوع الأول من يونيو المقبل.

وخاض السومة، الذي لعب لأندية الفتوة السوري والقادسية الكويتي والأهلي السعودي والعربي القطري، 32 مباراة بقميص منتخب بلاده، سجل خلالها 18 هدفا.