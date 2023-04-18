انتهاء موسم ليساندرو مارتينيز مدافع مانشستر يونايتد

وخرج مارتينيز، الذي شارك في 45 مباراة مع يونايتد بجميع المسابقات هذا الموسم، خلال التعادل 2-2 مع إشبيلية في الدوري الأوروبي الأسبوع الماضي.

وكتب مارتينيز على حسابه في إنستغرام أن الجراحة "سارت على ما يرام" وأنه يركز حاليًّا على عملية التعافي.

وتمثل إصابة المدافع الأرجنتيني البالغ عمره 25 عامًا ضربة قوية ليونايتد الذي يسعى لإحكام قبضته على المركز الثالث في الدوري والمنافسة على لقبي الدوري الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي.