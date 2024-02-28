لهذا السبب.. حرمان الرجاء المغربي من جماهيره 4 مباريات

وشهد تعادل الرجاء 1-1 مع مضيفه المغرب التطواني، يوم السبت الماضي، في الدوري المحلي، استخدام جماهير الفريق الزائر للألعاب النارية "الشماريخ"، بالإضافة إلى إثارة الشغب قبل المباراة التي أقيمت في مدينة تطوان.

وأظهرت مقاطع فيديو جماهير ترتدي ملابس وأوشحة تحمل شعار الرجاء، وهي تلقي مقذوفات تجاه سيارات الشرطة خارج الملعب.

كما قررت اللجنة فرض غرامة مالية على الرجاء قيمتها 50 ألف درهم (نحو خمسة آلاف دولار أمريكي).