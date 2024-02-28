لهذا السبب.. حرمان الرجاء المغربي من جماهيره 4 مباريات
قررت لجنة الانضباط في الاتحاد المغربي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، معاقبة الرجاء بخوض أربع مباريات من دون جماهير، مع تغريمه ماليا بعد استخدام جماهيره الألعاب النارية.
وشهد تعادل الرجاء 1-1 مع مضيفه المغرب التطواني، يوم السبت الماضي، في الدوري المحلي، استخدام جماهير الفريق الزائر للألعاب النارية "الشماريخ"، بالإضافة إلى إثارة الشغب قبل المباراة التي أقيمت في مدينة تطوان.
وأظهرت مقاطع فيديو جماهير ترتدي ملابس وأوشحة تحمل شعار الرجاء، وهي تلقي مقذوفات تجاه سيارات الشرطة خارج الملعب.
كما قررت اللجنة فرض غرامة مالية على الرجاء قيمتها 50 ألف درهم (نحو خمسة آلاف دولار أمريكي).
وقالت لجنة الانضباط، في بيان، إنها قررت معاقبة "الرجاء بخوض أربع مباريات من دون جمهور؛ لاستخدام جماهيره الألعاب النارية، بالإضافة لأحداث الشغب والعنف التي رافقت المباراة".
وفرّط الرجاء في صدارة الدوري، ليتراجع للمركز الثاني برصيد 45 نقطة من 21 مباراة، متأخرا بفارق نقطة واحدة عن الجيش الملكي، حامل اللقب، الذي عاد للقمة رغم خوضه 20 مباراة.