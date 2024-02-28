زارهما في منزلهما.. البليهي يعتذر لطفلين رفض التصوير معهما (فيديو)
قام علي البليهي مدافع نادي الهلال السعودي بمصالحة طفلين، كان قد رفض التقاط صور معهما عندما كان في المطار.
وظهر "البليهي" في فيديو متداول وهو يلتقط صورة مع أحد الأطفال، وكان يقف بجوار طفلين آخرين برفقة والدهما، ولكن البليهي رفض الوقوف لالتقاط الصور معهما، ووجَّه حديثه للأب، قائلًا: "مستعجل ومتأخر على الطائرة".
وأعرب الجمهور عن ضيقهم من الموقف، إذ قالوا إن الصورة ستُلتقط في ثوانٍ معدودة، وكان على "البليهي" أن يقف من أجل الطفلين ولا يكسر بخاطرهما.
وبعد تلك الانتقادات ذهب "البليهي" إلى منزل الطفلين، وقام بالتقاط صور تذكارية معهما، واعتذر لهما عن رفضه التصوير في وقت سابق.
وبحسب الفيديو المتداول، فقد طلب البليهي من الطفلين مسامحته واعتذر لهما، مؤكدًا أن الموقف لم يكن مقصودًا.
وقام "البليهي" بإهداء قمصان الهلال للطفلين.
وكان الهلال حقق فوزًا ثمينًا على نظيره الاتفاق، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري السعودي، في اللقاء الذي جمعهما، يوم الإثنين.
وواصل الهلال السعودي تصدره لجدول دوري روشن السعودي، برصيد 59 نقطة من 19 انتصارًا وتعادلين، ولم يتعرَّض الزعيم لأي هزيمة حتى الآن.
ويستعد "الزعيم" لمباراة الكلاسيكو ضد الاتحاد، يوم الجمعة المقبل، على ملعب المملكة آرينا، في الجولة الـ22.