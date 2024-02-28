زارهما في منزلهما.. البليهي يعتذر لطفلين رفض التصوير معهما (فيديو)

وظهر "البليهي" في فيديو متداول وهو يلتقط صورة مع أحد الأطفال، وكان يقف بجوار طفلين آخرين برفقة والدهما، ولكن البليهي رفض الوقوف لالتقاط الصور معهما، ووجَّه حديثه للأب، قائلًا: "مستعجل ومتأخر على الطائرة".

وأعرب الجمهور عن ضيقهم من الموقف، إذ قالوا إن الصورة ستُلتقط في ثوانٍ معدودة، وكان على "البليهي" أن يقف من أجل الطفلين ولا يكسر بخاطرهما.

وبعد تلك الانتقادات ذهب "البليهي" إلى منزل الطفلين، وقام بالتقاط صور تذكارية معهما، واعتذر لهما عن رفضه التصوير في وقت سابق.

وبحسب الفيديو المتداول، فقد طلب البليهي من الطفلين مسامحته واعتذر لهما، مؤكدًا أن الموقف لم يكن مقصودًا.

وقام "البليهي" بإهداء قمصان الهلال للطفلين.