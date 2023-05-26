مرتضى منصور يهاجم أحمد الأحمر.. ولاعبة الطائرة تقلده ميدالية أفريقيا (فيديو)

تصريحات مرتضى الهجومية ضد أحمد الأحمر جاءت خلال تكريمه لفريق السيدات للكرة الطائرة، على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الخميس في مقر النادي.

وحرصت ياسمين نوح قائدة فريق الطائرة للسيدات بنادي الزمالك على تقليد مرتضى منصور ميدالية التتويج ببطولة إفريقيا.

وعند تتويج ياسمين نوح لمرتضى قام بالهجوم على أحمد الأحمر.

وقال مرتضى منصور خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الخميس بنادي الزمالك على هامش احتفاله بفريق سيدات الطائرة: "هناك لاعب في كرة اليد أخذ الكأس وأعطاه للجمهور، وهذا الكلام لا يصح أن يحدث".

وأضاف: "نادي الزمالك كبير ومن يعطي الكأس للجمهور لا يعرف قيمة النادي وعليه الرحيل فورًا".

وواصل: "عندما يحقق الزمالك البطولات تقولون عبقرية أحمد الأحمر، الأحمر عبقري، وتنسوا مجهودات أحمد مرتضى منصور".