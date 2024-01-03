ترتيب الدوري المغربي: الرجاء يهزم الوداد وينفرد بالصدارة (فيديو)

ووقّع محمد زريدة الهدف الثاني للرجاء في الدقيقة 65، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء

وخلال 14 مباراة في الدوري المغربي فاز الرجاء 8 مرات، وتعادل 6 مرات، ولم يخسر، في حين فاز الوداد 7 مرات، وتعادل مرتين، وخسر 4 مرات.

ورفع الفوز رصيد الرجاء إلى 30 نقطة من 14 مباراة في الصدارة، ويتقدم بـ3 نقاط عن الجيش الملكي الذي لعب 13 مباراة.

في حين جمّدت الخسارة رصيد الوداد عند 23 نقطة من 13 مباراة في المركز الرابع، ويتساوى في الرصيد مع نهضة بركان.