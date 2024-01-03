ترتيب الدوري المغربي: الرجاء يهزم الوداد وينفرد بالصدارة (فيديو)
تغلّب الرجاء البيضاوي 2/0 على منافسه الوداد في قمة مباريات الجولة الـ14 من الدوري المغربي، اليوم الأربعاء.
وبعد شوط أول سلبي سجل "هشام أيت برايم" لاعب الوداد هدفًا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 51.
ووقّع محمد زريدة الهدف الثاني للرجاء في الدقيقة 65، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء
وخلال 14 مباراة في الدوري المغربي فاز الرجاء 8 مرات، وتعادل 6 مرات، ولم يخسر، في حين فاز الوداد 7 مرات، وتعادل مرتين، وخسر 4 مرات.
ورفع الفوز رصيد الرجاء إلى 30 نقطة من 14 مباراة في الصدارة، ويتقدم بـ3 نقاط عن الجيش الملكي الذي لعب 13 مباراة.
في حين جمّدت الخسارة رصيد الوداد عند 23 نقطة من 13 مباراة في المركز الرابع، ويتساوى في الرصيد مع نهضة بركان.
وفي آخر 10 مباريات بين الفريقين في مختلف المسابقات فاز الرجاء مرتين، وفاز الوداد 4 مرات، وتعادلا 4 مرات.
ومن المقرر أن يلعب الوداد مع المغرب التطواني، قبل مواجهة جوانينغ غالاكسي، وأسيك موموزا في دوري أبطال أفريقيا.
في حين يلعب الرجاء مع مولودية وجدة في الدوري المغربي.