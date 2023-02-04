لاعبو المكسيك: قاطعنا مواجهة تايوان بكأس ديفيز لعدم إخطارنا بموعدها قبلها بفترة كافية
قال مجموعة من لاعبي التنس المكسيكيين لرويترز إن قرارهم بمقاطعة مواجهة تايوان في تصفيات المجموعة العالمية بكأس ديفيز جاء لأن الاتحاد المكسيكي لم يخطرهم بموعدها قبلها بفترة كافية ولم يستشرهم بشأن مكان إقامتها.
وأعلن لاعبون مكسيكيون بارزون بقيادة سانتياغو غونزاليز وأليخاندرو هرنانديز وميغل أنخيل رييس فاريلا، في بيان يوم الاثنين، غيابهم عن المواجهة التي تقام في الرابع والخامس من الشهر الجاري في ولاية مكسيكو.
وقال رييس فاريلا في مقابلة مع رويترز إن الاتحاد المكسيكي "تواصل معنا بصورة متأخرة للغاية، قبل أقل من ثلاثة أسابيع. كنا جميعا في بطولات مختلفة".
وأضاف اللاعب البالغ عمره 35 والمصنف 71 بين لاعبي الزوجي أنهم لم يتمكنوا من المشاركة في المواجهة نظرا لأن الاتحاد لم يخطرهم قبلها بفترة كافية ولم يتمكنوا من اختيار مقر إقامتها.
وتابع: "حاولنا عدة مرات التواصل مع الاتحاد ومع المسؤولين والجهاز الفني دون جدوى".
وأضاف سانشيز (32 عاما)، الذي لم يشارك في كأس ديفيز منذ 2011، أن مسؤولي الاتحاد لا يأخذون رأي اللاعبين بعين الاعتبار، بخلاف عدم إخطارهم قبل المواجهة بفترة كافية.
وقال: "كانت تفصلنا أيام معدودات قبل المواجهة ولم يسمحوا لنا حتى باختيار القائد ولم يسألونا عن الأرضية والظروف التي ستعطينا أفضلية أكبر".
وأضاف: "لا نريد التفكير بصورة سلبية، لكن العديد من المواجهات أقيمت في نفس المكان ونود أن يكون هناك قدر أكبر من الشفافية بهذا الخصوص".
وقال سانتياغو غونزاليز، الذي وصل للتصنيف الـ 22 عالميا بين لاعبي الزوجي في مارس آذار الماضي، إن اللعب على ارتفاع كبير عن سطح البحر قبل المغادرة واللعب في بطولته التالية في فرنسا لم يكن خيارا مناسبا بالنسبة له.
وأضاف اللاعب البالغ عمره 39 عاما: "اللعب على ارتفاع 2800 متر فوق سطح البحر ليس مثاليا، لنفس السبب لم يرغب (إرنستو) اسكوبيدو في المشاركة، ليس من السهل أن تلعب كأس ديفيز في هذه الظروف... لذا تساءلنا عن سبب اختيار هذا المكان".