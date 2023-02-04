لاعبو المكسيك: قاطعنا مواجهة تايوان بكأس ديفيز لعدم إخطارنا بموعدها قبلها بفترة كافية

قال مجموعة من لاعبي التنس المكسيكيين لرويترز إن قرارهم بمقاطعة مواجهة تايوان في تصفيات المجموعة العالمية بكأس ديفيز جاء لأن الاتحاد المكسيكي لم يخطرهم بموعدها قبلها بفترة كافية ولم يستشرهم بشأن مكان إقامتها.

وأعلن لاعبون مكسيكيون بارزون بقيادة سانتياغو غونزاليز وأليخاندرو هرنانديز وميغل أنخيل رييس فاريلا، في بيان يوم الاثنين، غيابهم عن المواجهة التي تقام في الرابع والخامس من الشهر الجاري في ولاية مكسيكو.

وقال رييس فاريلا في مقابلة مع رويترز إن الاتحاد المكسيكي "تواصل معنا بصورة متأخرة للغاية، قبل أقل من ثلاثة أسابيع. كنا جميعا في بطولات مختلفة".